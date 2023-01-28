Sinan Ateş cinayeti ABD basınında

İlerleyen günlerde ne Bahçeli'den ne de MHP'den herhangi bir üst düzey isimden bir taziye açıklaması gelmeyince ölümüyle siyasi bir bağlantı olduğu iddiaları da gündeme geldi. Bahçeli, binlerce milliyetçinin yas tuttuğu Bursa'daki cenazeye katılmadı.









Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 17 kişi tutuklanmıştı.









ABD'de Al-Monitor isimli internet sitesi, Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetini yazdı. Arapça, İngilizce ve Türkçe yayın yapan Al-Monitor’da yayınlanan makalede “Eski Bozkurt liderinin öldürülmesi milliyetçileri böldü” denildi.Söz konusu makalede şunlar kaydedildi:Cinayet, partisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile seçim ittifakı içerisinde olan MHP lideri Devlet Bahçeli için son derece utanç verici oldu.Bir gazeteci, salı günü partisinin Meclis grup toplantısı çıkışında Bahçeli'ye cinayetle ilgili sorular sordu. Bahçeli muhabire, "İşine bak." dedi ve muhabir kenara itildi.Bildirildiğine göre milliyetçiler arasında popüler bir figür olan Ateş'in, 75 yaşındaki Bahçeli'nin dizginlerini devralma emellerini beslediği söyleniyor. Ölümünden önceki haftalarda sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, Türkiye'de çeşitli yerlerde bulunduğu ve önde gelen milliyetçi unsurlarla görüşmelerde bulunduğu görülüyordu.Ayrıca çoğu cenazesine katılan ayrılıkçı İYİ Parti üyelerinden bazı kişilerle dostluklarını da gizlemedi.Cinayetle ilgili olarak çoğu MHP veya Bozkurtlarla bağlantılı 15 kadar zanlı gözaltına alındı.Sorgulananlar arasında iki polis memuru ve 2013 yılında bir uyuşturucu karşıtı kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak aranan bir çete üyesi de var. Şüpheli tetikçi hâlâ firari.Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.