Sinan Ateş cinayeti ile ilgili çarpıcı yorum: 'MHP'nin anahtarı Erdoğan'ın cebinde'





MHP ana dava avukatlarından Mehmet Saral, cinayet ve sonrasında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

''DOĞUKAN ÇEP'İN YAKALANDIĞI OTEL İNCELENMELİ''

"BU ORGANİZE BİR İŞ"

''AYŞE ATEŞ, SİNAN ATEŞ'İN KIRKININ ÇIKMASINDAN SONRA KONUŞACAKTIR"

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara Çukurambar’da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, Ateş saldırıda hayatını kaybetmişti.Ateş'in öldürülmesi soruşturmasında MHP'li isimler tutuklanırken; suikast Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer almayı sürdürüyor.T24'de Candan Yıldız'ın konuğu olan Saral, Sinan Ateş cinayetine ilişkin gelişmelerle Erdoğan'ın MHP'yi kendi istediği gibi kontrol edebildiğini savunarak "MHP'nin anahtarı şu anda Erdoğan'ın cebinde. Canı ne isterse onu yapacak" diye konuştu.Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmanın seçime kadar derinleştirilmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Saral, Sinan Ateş cinayeti tutuklusu Doğukan Çep'in Beykoz'da yakalandığı otelin önemli bir rol oynadığını belirterek "Çünkü öyle herkesi misafir kabul etmiyorlar. Sadece özel misafirleri ağırlıyorlar. Bu otel incelenmeli, görüntüler incelenmeli" dedi.Sinan Ateş cinayeti için "Sinan Ateş cinayetinde uyuşturucu bağlantısı olmaması imkansız. Uyuşturucu baronları ve siyasetçiler işbirliği yapıp polis refakatinde uyuşturucu satıcıları ve cinayetten arananlara Sinan Ateş'i öldürttüler diye düşünüyorum" diyen Saral, Hasan Ferit Gedik cinayetinde Doğukan Çep'le beraber yargılanan Uğur Köroğlu’nun rolüne dikkati çekti."Uğur Köroğlu Ülkücü biri. Türkmenlerin yanında savaşmak için 10-15 kişiyi alarak Suriye'ye gidiyor. 2 yıl orada kalıyor ve 2 yıl sonra İstanbul Maltepe'ye silahlarla dönüyor'' diyen Saral, şöyle devam etti:"Orada uyuşturucu işine başlıyor. O semte çöküyorlar. Yanlarında da kendilerine yardımcı olan birçok güvenlikçi var. Her seferinde korunup kollanıyor. En sonunda Gülsuyu Mahallesi sakinleri, uyuşturucu karşıtı bir sivil toplum hareketi kuruyor. Bu hareketin içinde bulunan Hasan Ferit Gedik öldürülüyor. Bunlar şiddet kullanıyorlar. Giderek MHP ve İstanbul'daki Ülkü Ocakları'nda etkili oluyorlar. Büyük paralar kazanıyorlar, istediklerini yaralayıp öldürebiliyorlar. Bir süre sonra bir arazi anlaşmazlığında Uğur Köroğlu öldürülüyor. Bu öldürülünce bir sürü başsız çeteci doğuyor. Köroğlu'nun MHP'li birçok siyasetçi ile fotoğrafı var. İlişkiler ağı buradan başlıyor. Sonra bu mahallede bulunan uyuşturucu satıcıları İstanbul'dan gelip Ankara'da Sinan Ateş'i öldürüyorlar. Bu organize bir iş."Mehmet Saral, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına sert yanıt veren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in "Şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın" sözünün hatırlatılması üzerine "Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in kırkının çıkmasından sonra konuşacaktır, çünkü daha çok şey biliyordur" yorumunu yaptı.