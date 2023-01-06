Samanyolu Haber /Politika / Sinan Ateş cinayeti öncesi keşif yapan kişi gözaltına alındı /06 Ocak 2023 19:35

Sinan Ateş cinayeti öncesi keşif yapan kişi gözaltına alındı

Sinan Ateş cinayetinde keşif yapan S.A'nın aralarında bulunduğu 2 kişi daha akşam saatlerinde İstanbul'da gözaltına alındı. Bugün gözaltına alınanların sayısı ise 4'e yükseldi.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında azmettirici Doğukan Çep'e yardım yataklık yapan 2 kişi İstanbul'da gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise cinayet öncesi keşif yapan S.A'nın aralarında bulunduğu 2 kişi daha yine İstanbul'da gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Çep de Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul Beykoz'da bir otele yapılan baskın sonucu yakalanmıştı.

10 TUTUKLAMA

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekat polisi dört şüpheli daha çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.
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