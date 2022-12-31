Sinan Ateş cinayetin sebebi MHP içindeki hizipleşme mi?

Geçtiğimiz yıl Yavuz Bahadıroğlu olarak bilinen Yeni Akit yazarı Niyazi Birinci’nin Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili diziden rahatsızlığını ifade ettiği twitini eleştirdiği için Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanlığından istifa etmişti. İstifanın ardından Ateş’e yakınlığıyla bilinen Mersin Ülkü Ocakları Eski Başkanı Çağrı Ünel bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ünel kendisine saldıranları silahla karşılık verirken, saldırganlardan biri ölmüş, biri yaralanmıştı. Saldırganların Adana Ülkü Ocaklarına bağlı olduğu ortaya çıkmıştı. Saldırıyı azmettiren kişinin ise MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz olduğu iddia edilmişti.









Sinan Ateş’in öldürülmeden önce Oda TV’de İYİ Partililerle olan fotoğraflarının yayımlandığı ortaya çıktı. Bu fotoğraflara ilişkin haberleri etiketleyen Ateş; “Oda TV yine ülkücülere ve MHP’lilere itibar suikasti peşindedir. Oda TV’nin kime ve neye hizmet ettiği gayet açıktır. Bizim tavrımız da duruşumuz da nettir. Yetiştiğimiz Ocak, Ülkü Ocakları; partimiz MHP’dir” açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından twitter üzerinden ülkücü hesaplarca tehdit edildi. MHP’ye yakın hesapların saldırıdan hemen sonra tehdit twitlerini silmeleri dikkat çekti.





Saldırıdan hemen önce Oda TV Sinan Ateş'İ hedef göstermişti!



Ateş’e taziye dileklerinde bulunan kişiler arasında MHP içerisindeki muhalifler arasında adı geçen eski Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Sinan Oğan ile muhalefetten isimler yer aldı.Tehditlerin hemen ardından gerçekleşen saldırıda Ateş’in 5 kurşunla vurulduğu ve olay yerinden kaçan iki saldırgandan birinin Yozgat/Sorgun nüfusunu kayıtlı 23 yaşındaki E.C.Ç olduğu tespit edildi. Saldırganın 3 kez taksirle yaralama, 2 kez kasten yaralama, 1 kez de uyuşturucu kullanma suçlarından sabıkasının olduğu belirtildi.