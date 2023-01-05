Sinan Ateş cinayetinde 2 özel harekatçıya tutuklama: Tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.







Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.





2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ

Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece haklarında tutuklama talep edilen 4 şüpheli hakkında karar çıktı. 4 zanlının tutuklanmasına karar verildi.





4 tutukludan 2'sinin özel harekat polisi olduğu öğrenildi.