Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş cinayetinde 2 özel harekatçıya tutuklama: Tutuklu sayısı 10'a yükseldi /05 Ocak 2023 20:26

Sinan Ateş cinayetinde 2 özel harekatçıya tutuklama: Tutuklu sayısı 10'a yükseldi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden, 2'si özel harekat polisi 4 kişi daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

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Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ
Bugün emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece haklarında tutuklama talep edilen 4 şüpheli hakkında karar çıktı. 4 zanlının tutuklanmasına karar verildi.

4 tutukludan 2'sinin özel harekat polisi olduğu öğrenildi.
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