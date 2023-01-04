Sinan Ateş cinayetinde adı geçen MHP'li vekil 4 gün önce Soylu ile görüşmüş

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesi soruşturması devam ediyor.







Son olarak, Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A.,"tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.





Öte yandan, Ateş cinayetinin ardından MHP yönetiminin ve MHP'ye yakın yayın organlarının sessizliği dikkat çekmişti. Cinayetin perde arkasında, MHP yönetiminden isimlerin olduğu iddia edilmişti.







“SOYLU GÖREVDEN ALINMALI”

Gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş cinayetinin şüphelisi eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığını duyurdu. Ancak şüpheli Demirbaş, ifadesi alınmadan savcılık kararıyla serbest bırakıldı.





Uludağ, Olcay Kılavuz’un Ateş cinayetinden 4 gün önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiğini ifade etti. “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınmalı” diyen Uludağ, “Cinayet soruşturmasını yürüten polis, Soylu'ya bağlı. Emniyet, Soylu'nun makamından çıkmayan Olcay Kılavuz'un varsa bağlantısını şimdi nasıl bağımsız şekilde araştıracak? Ortada örgütlü bir cinayet şebekesi var. Bunun üzerine ancak sağlam bir irade gidebilir” dedi.













NE OLMUŞTU?



Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.





Saldırıda, Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.