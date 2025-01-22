Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme: Soruşturma dosyasına takipsizlik kararı

Aralarında Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve eski MHP milletvekili Olcay Kılavuz'un da bulunduğu 22 şüpheli, Ekim ayında sonuçlanan davaya dahil edilmemiş ve dosyaları ayrılmıştı. Savcılık, 22 şüpheli hakkında delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.





Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022’de öldürülmesiyle ilgili ikinci soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verildi.Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, takipsizlik kararına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Kızlarıyla birlikte Erdoğan'ın kendilerini kabul ettiği görüşmede çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Ateş, "Kamuoyuna duyurulur: Az önce elime ulaşan yargı kararına göre iddianame hazırlanmasını beklediğimiz ikinci soruşturma dosyasındaki bütün sanıklar hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu kararla birlikte Sinan Ateş'in neden katledildiği, katledilmesi talimatını kimlerin verdiği gibi sorular cevapsız kaldı. Elleri kanlı azmettiricilere normal hayatları hediye edilirken bana ve iki kızıma bir ömür boyu ölüm tehdidi altında yaşamak layık görüldü" ifadelerini kullandı.Ayşe Ateş, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum: Sayın Cumhurbaşkanı'm bana tahsis ettiğiniz iki yakın silahlı korumanın artık bir anlamı kalmamıştır. Sinan Ateş'i makamınızın bir kilometre ötesinde katlettirenler bu saatten sonra aldıkları bu cesaretle Ayşe Ateş'e ve iki kız çocuğuna neler yapmazlar. Değil iki koruma, bir orduyu yanımıza verseniz onları durduramazsınız. Ben ve kızlarım önce yüce Allah'a, sonra aziz milletimizin vicdanına, şefkatine ve iyiliğine sığınıyoruz" dedi.