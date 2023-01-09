Sinan Ateş cinayetinde gizlenen MHP’li isim: Olcay Kılavuz’un ifadesi alınacak mı?

Susurluk benzeri “Mafya-siyaset-polis” üçgeninde işlendiği izlenimi veren Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti kapsamında 13 kişi tutuklandı. Sinan Ateş’i 5 kurşunla öldüren tetikçi “Papi” lakaplı Eray Özyağcı hala firarda.





Soruşturma kapsamında cinayetin kimler tarafından azmettirildiği henüz bulunamadı. Savcılık soruşturmasında ilk aşama tamamlanırken, Ateş’in öldürülmesindeki MHP bağlantısının üzerine gidilip gidilmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.





DW Türkçe, soruşturma dosyasında adı geçen ve ön plana çıkan isimlere mercek tuttu.





ATEŞ’İ ÖLDÜREN TETİKÇİ ERAY ÖZYAĞÇI HALA FİRARDA

Sinan Ateş’i 5 kurşunla öldüren tetikçi. Halen firarda. “Papi” lakaplı Eray Özyağcı, İstanbul’da 28 Aralık’ta özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey’in eskortluğunda transporter araçla Ankara’ya geldi. Cinayeti işlemesinin ardından motosikleti kullanan Vedat Balkaya tarafından Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bırakıldı. Özyağcı’nın eski Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş tarafından İstanbul’a araçla götürüldüğü iddia ediliyor. Gürcistan’a veya Suriye’deki Türkmen Dağı bölgesine kaçmış olabileceği belirtiliyor.





TETİKÇİYİ TAŞIYAN VEDAT BALKAYA

Cinayet sırasında tetikçi Eray Özyağcı’nın bindiği motosikleti kullanıyordu. Olaydan bir gün önce İstanbul’dan motosikletiyle geldi. Cinayetin ardından Eray Özyağcı’yı alarak Gölbaşı’na bıraktı. Motosikletiyle İstanbul’a doğru kaçarken Kocaeli Darıca’da yakalandı ve tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Balkaya ifadesinde, “Eray Özyağcı bana küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray’ı alarak uzaklaştım” dedi.





DOĞUKAN ÇEP

Dodo lakaplı Çep, Sinan Ateş cinayetinin en kilit isimlerinden biri. Artvin’in Hopa ilçesinde doğdu ve 32 yaşında. 2013 yılında İstanbul Gülsuyu’nda uyuşturucu çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik davasında tutuklandı. İki yıl tutuklu kaldıktan sonra 2015 yılında tahliye edildi. Dava sonunda Hasan Ferit Gedik’i öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ancak cezası iyi halden 25 yıla indirildi. Mahkemenin, örgüt üyeliği, adam öldürmeye teşebbüs gibi çeşitli suçlardan verdiği cezalarla birlikte Doğukan Çep’in cezası toplamda 62 yıla çıktı. 2018 yılında kararla birlikte Çep hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Doğukan Çep’ten Sinan Ateş cinayetine kadar haber alınamadı.





Çep, bu süreçte önce Gürcistan’a kaçtı. Yine 2017-2018 yıllarında Suriye’deki Türkmen Dağı bölgesine giderek Türkiye’den bölgeye gelen milliyetçi gruplarla birlikte rejime ve YPG güçlerine karşı “savaştı”. Tanıklar, Doğukan Çep’in kaçak olduğu dönemde özellikle İstanbul Ataşehir ve Çekmeköy/Alemdağ bölgesinde sık sık görüldüğünü anlattı. Dört yıl sonra Sinan Ateş cinayetinde ortaya çıktı. Cinayetin planlamasında yer aldığı iddia edilen Çep, tetikçi Eray Özyağcı’nın Ankara’ya götürülmesini organize etti. Özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey ve tetikçiyi Ankara’ya götüren aracı ayarladı. Cinayetten iki gün önce Ankara’ya geldi. Kaçtıktan sonra 6 Ocak’ta İstanbul’da yakalandı ve Cumartesi günü tutuklandı. NTV’den Gökhan Gerçek’in ulaştığı ilk ifadesine göre Çep, “Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Başkanıyken bize sahip çıkmadı. Yargıtay’da temyiz aşamasındaki bir dosyam için yardım istedim ancak yardımcı olmadı. Bunun kızgınlığı ile korkutmak ve gözdağı amaçlı olayı planladık. Öldürülme amacımız yoktu” dedi.





MHP YÖNETİCİSİ UFUK KÖKTÜRK

MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Köktürk, cinayetin planlamasında yer alan Doğukan Çep’in hesabına 97 bin TL para göndermekle suçlanıyor. Tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklanan Köktürk, ifadesinde Doğukan Çep ile 2013 yılında Maltepe Cezaevi’nde aynı koğuşta tanıştıklarını ifade etti. Cinayetten iki gün önce 28 Aralık saat 23:00’da Çep ile Facetime üzerinden görüştüğünü itiraf etti. Bu görüşmede Doğukan Çep’in kendinden 4 bin TL istediğini belirten Köktürk, eşinin hesabını kullanarak bu parayı Çep’e gönderdiğini kabul etti.





Ufuk Köktürk’ün adı daha önce de İstanbul’da 2013 yılında Kahraman Kaya adlı bir lise öğrencisinin öldürülmesi davasında gündeme geldi. Davada tutuklu yargılanırken tahliye edilen Köktürk, dava sonunda haksız tahrik altında cinayet işlemek suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak tutuklanmayan ve cezası halen onaylanmayan Köktürk, bu sayede MHP İstanbul İl Yönetimi’ne girdi. Köktürk’ün o dönem avukatlığını yapan MHP’li Serdar Öktem, aynı zamanda Hasan Ferit Gedik davasında Doğukan Çep’in de avukatı olarak görev yaptı.





MHP’Lİ VEKİLİN EVİDNE YAKALANAN TOLGAHAN DEMİRBAŞ

Cinayet şüphelileriyle ilişkili olduğu iddia ediliyor ve şüphelilere Ankara’da yardım etmekle suçlanıyor. Demirbaş, cinayetten sonra motosiklet ile Gölbaşı’na gelen tetikçi Eray Özyağcı’yı buradan kaçırmakla suçlanıyor. Cinayetin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro polisleri, takip ettikleri Demirbaş’ı MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un kullandığı bir evde gözaltına aldı. Emniyete götürülen Demirbaş, ifadesi alınmadan savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Demirbaş’ın serbest bırakılmasında savcılığa baskı yapıldığı iddia ediliyor. Tolgahan Demirbaş, Olcay Kılavuz’a yakın bir isim.









Suat Kurt:

Cinayetten önce Doğukan Çep ile birlikte Sinan Ateş’in ofisinin bulunduğu Çukurambar bölgesinde keşif yaptığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında tutuklandı.





Mustafa Uzunlar:

İstanbul Ataşehir’de otopark işletiyor. Tetikçi Eray Özyağcı ile iki özel harekât polisini Ankara’ya getiren aracın sahibi. Aracı 27 Aralık günü Doğukan Çep’e teslim etti. Soruşturmada tutuklananlar arasında yer aldı.





Hakan Saraç:

Eray Özyağcı ve Vedat Balkaya’nın cinayetten önce kaldıkları evin sahibi. Tutuklanan Hakan Saraç ifadesinde, “Beni İstanbul’dan bir arkadaşım aradı. ‘İki arkadaş Ankara’ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin?’ dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok” iddiasında bulundu.





ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNİN İFADELERİ

Muratcan Çolak / Aşkın Mert Gelenbey: Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Daire Başkanlığı”na bağlı Özel Harekât Polisi olarak görev yapıyorlardı. Cinayeti işleyen Eray Özyağcı’nın İstanbul’dan Ankara’ya getirilmesinde rol aldılar. Aracı bizzat bu polislerden biri kullandı. İstanbul çıkışında bir polis çevirmesine yakalanan aracın, polis kimliği gösterilerek geçilmesini sağladılar.





t24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre ifadelerinde, tetikçi Özyağcı ile cinayetten 10 gün önce tanıştıklarını söyledi. Ankara’ya eğlenmek için gittiklerini, Özyağcı’nın da “Hastam var, sizinle gelebilir miyim, masrafa ortak olurum” dediğini aktardı. Özyağcı’yı Ankara’ya bıraktıktan sonra birkaç eğlence mekânını gezdiklerini ve İstanbul’a döndüklerini öne süren polisler, “Eray’in ismini ve tetikçi olduğunu gözaltına alındığımızda öğrendik” dedi.





SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDEKİ ‘MHP SORULARI’ CEVAP BULABİLECEK Mİ?

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasının ilk ayağı tamamlandı. Olayın tetikçisi hariç, diğer rol alanlar tespit edildi ve 13’ü tutuklandı. Ancak soruşturmada azmettirenlerin henüz tespit edilememesi veya soruşturma kapsamında gözaltına alınamaması soruşturmanın en büyük eksikliği oldu. DW Türkçe, bütün bilgiler ışığında olaydaki tüm soru işaretlerini derledi?





– Susurluk skandalına benzer şekilde “polis-mafya-siyaset” üçgeninde bir cinayet izlenimi veren Sinan Ateş cinayetine ilişkin örgüt soruşturması neden başlatılmadı? Soruşturma işlemleri, yalnızca olay günü nöbetçi olan uzlaştırma savcısına neden bırakıldı?





– Olay sonrasında kaçan Eray Özyağcı’nın kaçmasına kimler yardım etti ve şu an nerede saklanıyor. Tetikçiye Sinan Ateş’i vurması talimatını kim veya hangi yapı verdi?





– Sinan Ateş cinayetinde MHP bağlantısı yönünden yalnızca Ufuk Köktürk ile eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın adı geçti. Ancak cinayette Ufuk Köktürk’ün üzerinde kimlerin rol aldığı belirlenemedi. Bu kapsamda cinayetin azmettiricisi kimler?





– Dodo lakaplı Doğukan Çep, Hasan Ferit Gedik davasında kasten öldürme dâhil birçok ağır suçla yargılanırken neden tahliye edildi? Çep, davada 62 yıl ceza almasına karşın nasıl 4 yıl boyunca kaçmayı başardı? Sık sık Gürcistan’a giden Çep, sınırdan nasıl geçti? Diğer yandan Suriye’de Türkmen Dağı bölgesinde savaşmaya giden Çep’in varlığını o dönem, milliyetçi grupları kontrol eden devlet görevlileri nasıl fark etmedi?





– MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk, 2013’te lise öğrencisini öldürmekten yargılanırken nasıl tahliye edildi? 20 yıl ceza almasına karşın neden tutuklanmadı? Köktürk ve Çep’in avukatlığını yapan MHP’li Serdar Öktem’in bu süreçteki rolü neydi?





– Başta İstihbarat ve Emniyet olmak üzere Sinan Ateş, devlet içerisindeki bir kesimle yakın ilişkideydi. Buna karşılık tetikçilerin, önceden Ankara’ya gelerek olay yerinde keşif yapması, cinayeti planlamasına karşın bu hareketler İstihbarat tarafından nasıl fark edilmedi?





– Tolgahan Demirbaş’ın cinayetten sonra gittiği Olcay Kılavuz’un soruşturma kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulacak mı?





– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinan Ateş cinayetinden dört gün önce kendini makamında ziyaret eden MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ile ne görüştü? Soylu, cinayette iki özel harekât polisinin de tutuklanmasına karşılık idari soruşturma başlattı mı?





– MHP yönetimi ve Ülkü Ocakları’ndan Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin “başsağlığı” mesajı paylaşılmadı. MHP, cinayeti neden kınamadı, sorumluların hesap sorulmasını istemedi? Ülkü Ocakları Genel Merkezi, öldürülen eski başkanları nedeniyle soruşturmaya müdahil olacak mı?