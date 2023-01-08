Sinan Ateş suikastından tutuklanan polisin uyuşturucudan suç kaydı çıktı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.





Soruşturma kapsamında tetikçileri Ankara'ya getirdiği iddia edilen iki polis de tutuklanmıştı.





Polislerden birisinin uyuşturucudan suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Batuhan Çolak durumu şöyle aktardı:





"Sinan Ateş suikastinde yeni ve bir o kadar ilginç gelişmeler var. Tetikçiyi, İstanbul'dan Ankara'ya çakarlı araçla getiren özel harekat polislerinden birinin uyuşturucudan suç kaydı çıktı. Buna rağmen nasıl polis olabildiği araştırılıyor."







