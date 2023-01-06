Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP'li yöneticinin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Haklarında tutuklama talep edilen 4 şüpheli hakkında karar çıktı. 4 zanlının tutuklanmasına karar verildi. 4 tutukludan 2'sinin özel harekat polisi olduğu belirtildi.







Cinayet soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ardından tutuklanan isimlerden biri de MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olmuştu. Oda TV’de yer alan habere göre, Köktürk’ün ifadesi ortaya çıktı. Suikastın azmettiricisi şüphesiyle yakalanan Doğukan Çep ile 2013 yılında Maltepe Cezaevinde aynı koğuşta tanıştıklarını ifade eden Köktürk, 28 Aralık gecesi saat 23.00’te Facetime üzerinden aradığını belirterek şunları söyledi:





“‘Bana acil iki günlüğüne para lazım’ dedi. Paranın ne için lazım olduğunu söylemedi. ‘Zor durumdayım’ dedi, ‘bana 4 bin TL para gönderebilir misin’ dedi. Ben de kendisine üzerimde nakit para olmadığını, eşimin banka hesabı üzerinden işlemlerini yaptığımı, eşimin hesabında da para olmadığını söyledim. ‘Bir yerden bulamaz mısın’ dedi. Ben de yanımdaki Mehmet Ali’ye sordum. O da hesabında para olduğunu verebileceğini söyledi. Doğukan’a IBAN atmasını söyledim bana IBAN attı. Arkadaşımdan aldığımı parayı kartsız işlem olarak havale edemediğim için eşimin kartını kullanmak suretiyle bana gönderilen IBAN’a parayı gönderdim. Aramızda zaman zaman para alışverişi olduğu için IBAN’ın kime ait olduğunu sorgulamadım ve parayı gönderdim.”







Gözaltına alındığı sırada evinde bulunan silahı nereden aldığı sorulan Köktürk, “Yaklaşık 6 ay kadar önce Fatih’te tanımadığım Suriye uyruklu bir şahıstan 25 bin TL’ye satın aldım” ifadelerini kullandı. Ufuk Köktürk, cinayetle ilgili olan bağlantısına dair iddiaları reddetti.