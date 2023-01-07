Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! /07 Ocak 2023 20:01

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme!

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Doğukan Çep'in de olduğu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SHABER3.COM

ski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Doğukan Çep'in de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 3'ünün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandığı aktarıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?
Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

10 TUTUKLAMA
Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekat polisi dört şüpheli daha çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ, 1'i MHP İL YÖNETİCİSİ
Tutuklulardan 2'sinin özel harekat polisi olduğu, 1'inin ise MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olduğu öğrenilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Sonraki Haber >>

MHP'de dikkat çeken suskunluk

MHP'de dikkat çeken suskunluk

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Suriye'de Türkiye'ye karşı protesto gösteriler yoğunlaşıyor

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Temsilcilier Meclisi seçiminde gerginlik

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Hadi Özışık’ın, Furkan vakfı gönüllüsüyle müleanesi

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Davutoğlu açıkladı: Seni cumhurbaşkanı adayı yapıyoruz ama…

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Yargıtay bu skandala imza atacak mı?

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Erdoğan tam bir diktatör gibi

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Kardeş Özışık'ta bir aydınlanma yaşamış: Bu iktidar gitmeli

Parasız kalmış!

Parasız kalmış!

"Sadaka mı veriyorsunuz?"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:22:53