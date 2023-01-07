Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme!

ski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aralarında İstanbul'da gözaltına alınan Doğukan Çep'in de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.







Şüpheliler soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha önce tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 3'ünün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklandığı aktarıldı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.





10 TUTUKLAMA

Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan ikisi özel harekat polisi dört şüpheli daha çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi.





2'Sİ ÖZEL HAREKAT POLİSİ, 1'i MHP İL YÖNETİCİSİ

Tutuklulardan 2'sinin özel harekat polisi olduğu, 1'inin ise MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk olduğu öğrenilmişti.