Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi 'Dodo' İstanbul'da yakalandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 4 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Çep Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı.
Sinan Ateş cinayetinde ikisi özel harekat polisi 4 kişi daha tutuklandıSinan Ateş cinayetinde ikisi özel harekat polisi 4 kişi daha tutuklandı
"Dodo" lakaplı Doğukan Çep, İstanbul Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesinin de aralarında bulunduğu 30'u aşkın suçtan 35 yıl hapis cezası almasına rağmen 4 yılı aşkın süredir firardaydı.
Çep'in firari olduğu dönemde Gürcistan'da olduğu ileri sürülmüştü.