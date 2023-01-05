Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi 'Dodo' İstanbul'da yakalandı /05 Ocak 2023 22:36

Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi 'Dodo' İstanbul'da yakalandı

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Dodo lakaplı Doğukan Ç. Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 4 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Ateş'in öldürülmesine ilişkin aranan Doğukan Çep Beykoz'da yakalanarak gözaltına alındı.

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"Dodo" lakaplı Doğukan Çep, İstanbul Gülsuyu'nda Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesinin de aralarında bulunduğu 30'u aşkın suçtan 35 yıl hapis cezası almasına rağmen 4 yılı aşkın süredir firardaydı. 

Çep'in firari olduğu dönemde Gürcistan'da olduğu ileri sürülmüştü.
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