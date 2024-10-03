Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi

Sanığın yargılamadan kaçma tehlikesinin de bulunduğu ifade edilen itirazda, tahliye kararının kaldırılarak sanığın tutuklanması istendi.





Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine itiraz edildi.Alınan bilgiye göre, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün karar açıklanan davada, duruşma savcısı, dosyası ayrılan ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilen sanık Serdar Öktem ile ilgili karara itiraz etti.İtiraz gerekçesinde, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada dün karar açıklanmış, sanık Serdar Öktem hakkında "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına ve Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.