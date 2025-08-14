Sinan Ateş davasında Apple’den cevap geldi, avukatalara erişim izni verilmedi





2 SAYFA YAZI VE 1 ADET FLASH BELLEK





AVUKAT: SINIRLAMA KABUL EDİLEMEZ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davadan dosyaları ayrılan avukat Serdar Öktem ve eski cinayet büro amiri komiser Mustafa Ensar Aykal’ın yargılandığı davada Apple, kendisinden istenen belgeleri gönderdi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, avukatların dosyaya giren belgelere erişme talebini reddetti.Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davadan dosyaları ayrılan avukat Serdar Öktem ve eski cinayet büro amiri komiser Mustafa Ensar Aykal’ın yargılanmasının devam ettiği davada yeni bir gelişme yaşandı.MHP’li avukat Serdar Öktem ve eski Ankara Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal’ın telefonlarının şifrelerinin temini için ABD’deki Apple şirketine Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yazı yazılmıştı.Apple tarafından verilen ilk yanıtta mahkemenin ne talep edildiği hususunun yeterince izah edilmediği ve tam olarak ne istendiğinin anlaşılamadığı belirtilerek, ”Yetkililer bu bilgileri temin ettikten sonra, uygun olması halinde talebin yerine getirilmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Eğer 14 Ocak 2025 tarihine kadar bir yanıt alamazsak, yetkililerin artık bu bilgiye ihtiyaç duymadığını varsayacağız ve bu konudaki dosyamızı kapatacağız” denilmişti.Bunun üzerine Ateş ailesinin avukatları mahkemeye ”mümkünse şifrelerin verilmesi, şayet bu mümkün değilse sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal’ın telefonlarında Sinan Ateş suikasti ile ilgili paylaşımlar ile sınırlı olmak üzere telefon üzerinde yapılacak inceleme neticesinde bu verilerin iletilmesinin istenilmesi” yönünde talep sunmuş, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi de söz konusu talepleri değerlendirmeden yeniden Apple firmasına müzekkere yazmıştı.ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre, Uluslararası Asli İş Birliği Bürosu tarafından 5 Ağustos’ta Apple tarafından dosyaya girmesi üzerine 2 sayfa yazı ve 1 adet flash bellek gönderildiği öğrenildi.Ateş ailesinin avukatları, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak Apple tarafından gönderilen evrakları talep etti ve UYAP sistemine kaydının yapılmasını istedi. Ancak avukatlara dosyada gizlilik kararı olmamasına rağmen söz konusu evraklar verilmedi.Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuşan Ateş ailesinin avukatlarından Şeyda Şahin, şunları söyledi:”Taleplerimiz hiçbir yasal zemin ve gerekçesi olmamasına rağmen reddedilmiştir. Yargılama süreci başladıktan itibaren dosyada ki tüm evrak, belge ve verilerin taraf vekillerince incelenebilmesi, suretlerinin alınabilmesi mümkünken bu konuda mahkemece hiçbir sınırlama yapılması yasal olarak mümkün değilken, mahkemeye ve dosyaya erişim hakkımıza getirilen bu sınırlama kabul edilemez olmasının yanı sıra oldukça da şüphelidir. Tarafımızca bu talebimizin hiçbir gerekçe olmaksızın reddedilmesine karşı HSK, Baro ve Adalet Bakanlığı nezdinde müracaatta bulunulmuştur. Sürecin başından itibaren adalet terazisinin dengesi sürekli aleyhimize olacak şekilde baskılanmaktadır. En temel anayasal hakkımız olan adil yargılanma hakkımız göz göre göre ihlal edilmekte, dosyadaki evraklar kaybolmakta, yargı kötü niyetli güçlerin maşası olarak kullanılmaktadır. Haksızlıklar, eksik evraklar, reddedilen talepler ile gerçeğin üstü örtülmeye çalışılsa da adaletin terazisi er ya da geç doğruyu gösterecektir. Bir susturulmak istendikçe daha yüksek sesle hakikati dile getireceğiz. Unutulmasın ki tarih gerçekleri gizleyenleri değil, onu ortaya çıkaranları yazacaktır.”