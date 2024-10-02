Sinan Ateş davasında gergin anlar: Özel'e hakaret etti, salondan çıkarıldı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu sanıklardan dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın avukatı Aziz Bingöl, gazetecileri hedef göstererek, "Süte zehir katanlar devam etsin, adaleti kim elinizden almış göreceksiniz" diye konuştu. Bingöl, müvekkili Aykal aleyhine haber ve açıklama yapan gazeteciler, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve avukat Mehmet Saral için, "Bu davanın değil, inşallah başka davaların konusu olacaklar" dedi.



Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor. Duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı. CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da duruşmayı takip etti. GAZETECİLER YİNE HEDEF ALINDI



Duruşma sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor. Tutuklu sanık dönemin Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal'ın avukatı Aziz Bingöl, şunları kaydetti:



-Biz maddi gerçek için buradayız. Biz bu duruşmaların kapalı oturumlar halinde yapılmasını talep etmiştik. Amacımız şov değildir, amacımız derdimizi anlatmaktır. Bir yıldır derdimizi anlatamadık. Bizi kimse umursamadı. Bunların birçoğu kasıtlı olarak yapılmıştır. Mustafa Ensar Aykal, görevi boyunca 357 cinayet dosyasını ekibiyle birlikte çözmüştür.



-Aykal, Sinan Ateş dosyasını da 30 Ağustos 2023’e kadar bir fiil gururla, şerefle görevini yapmıştır. 30 Ağustos 2023’te de sürgün olarak çevik kuvvete gönderilmiştir.



-Dosyada yer sanıklar arasında sadece Aykal’ın yakalama tutanağı yok. O gün bilirkişi raporuna istinaden alındı Aykal ama bu rapor şaibeli. Aykal ifadeye alındığında T24 haber yaptı, ‘Skandal, Cinayet Büro Amiri gözaltına alındı’ diye. Başka bir detay yok.

"SÜTE ZEHİR KATANLAR DEVAM ETSİN"



-Aykal’ın ifadesi bittikten 32 dakika sonra T24’ten Asuman Aranca, detaylı bir haber yaptı. Ayşe Ateş’in konumunu gönderdi diye haber yaptı ama bunu yapabilmesi için Suat Yılmazzobu’nun ifadesine ihtiyacı vardı ama o sırada daha ifade vermemişti. Bunu ifade vermeden nasıl biliyor. T24’ten Tolga Şardan da konuya dair haber yaptı. Süte zehir katanlar devam etsin, adaleti kim elinizden almış göreceksiniz.



-Çocuklar elbet bu davaları da okuyacak ve kim kimden hesap soracak elbet Türk milletinin önünde herkes bunlarla da yüzleşecektir. Ardından Asuman Aranca Sinan Ateş’in ölüm yıl dönümünde bilirkişi raporunu yayımladı ve burada ‘konumu Ülkü Ocakları Genel Başkanı istemiş, konumu veren de Ahmet Yiğit Yıldırım’ diye haber yaptı bir düzeltme yapmadılar. Buna da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Çağdaş Gazeteciler Derneği ödül verdi.

"BUNLAR BİR AVUÇ İNSAN"



-Bunlar bir avuç insan. Mesela Turhan Çömez. Turhan Çömez de durmadan Halk TV’ye çıkıyor. Çömez, ‘Komiserin verdiği konum bilgilerle katliamı profesyonelce yürüttüler’ dedi. Timur Soykan var. Kendisine 20 defa yazdım bir defa bile dönmedi bana." "İNŞALLAH BAŞKA DAVALARIN KONUSU OLACAKLAR"



Avukat Bingöl, müvekkili Aykal aleyhine haber ve açıklama yapan Gazeteci Tolga Şardan, Asuman Aranca, Timur Soykan ve Şule Aydın, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve avukat Mehmet Saral için, "Bu davanın değil, inşallah başka davaların konusu olacaklar" dedi.



Bingöl, olay anına ilişkin ise, "Aykal, FM plakalı (faili meçhul) araçla bir polisle ve bir kişiyle, saat 13.52'de olay yerine geliyor. Aykal geldiğinde Sinan'ı da bilmiyor. Aykal, bir polis amirinin yanına geliyor. Aykal o amirle görüşüyor. O amir telefondan bir şeylere bakıyor. Baktıktan sonra Aykal'a bilgi veriyor. Aykal'da olay yerini boşaltın diye talimat veriyor. Aykal, saat 13.56'da olay yerinden ayrıldı. Olay yerinden ayrıldıktan 5 dakika sonra Tolgahan'ı aramış ve Tolgahan'a ne söylemiş olabilir? Aykal'ın bu aramasında şüpheli sayılacak hiçbir ibare yok. Tolgahan'ı emniyette çok kişi tanıyor. Onların adı niye geçmiyor? Bu 13 emniyetçiye niye Tolgahan'la ne görüştükleri sorulmuyor" diye konuştu. TAHLİYE TALEP ETTİLER



Bingöl, bilirkişi raporunu hazırlayanın eski polis memuru olduğunu, görevdeyken bu dosyadaki 13 şüpheli hakkında evrak düzenlediğini, sonra dönüp bilirkişilik yaptığını açıkladıktan sonra hem bilirkişi hem de rapor hakkında ret talebinde bulundu. Avukat Bingöl, konuşmasının devamında, müvekkilinin tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerinden motosiklet ile kaçıran tutuklu sanık Vedat Balkaya’yı yakalattığını ve ifadesini aldığını, müvekkilinin Ülkü Ocakları eski Genel Merkez Yöneticisi tutuklu sanık Tolgahan Demirbaş’ın yakalanmasına yer aldığını ve ifadesini aldığını söyledi. Bingöl, "Bu adam onurlu ve şerefli olduğu için yargılanıyor. Ev hapsini ve tahliyesini talep ediyoruz" dedi.



Duruşma sanık avukatlarının savunmalarıyla devam ediyor.

Özel'e hakaret etti, salondan çıkarıldı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında, duruşma başlamadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e küfür ve hakaret eden tutuklu sanık Suat Kurt jandarma ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı.



Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.



Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor.



Bugünkü duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.



Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan Suat Kurt'un avukatı müvekkiliyle görüşmek istedi. Jandarma ekipleri görüşmeye izin vermeyerek, "Mahkeme heyetinden izin almanız gerekir" dedi.



Bunun üzerine Kurt, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik, küfür ve hakaretlerde bulundu. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı.



Mahkeme heyeti geldikten sonra Kurt'un avukatı heyetten görüşme talebinde bulundu ve görüşmeye izin verildi.



Duruşma sanık avukatlarının savunması ile devam ediyor.