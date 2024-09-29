Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş davasında kritik duruşma yarın /29 Eylül 2024 16:25

Sinan Ateş davasında kritik duruşma yarın

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davanın yarınki duruşmasında, esas hakkındaki savunmalar alınacak.

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Ülke gündemini sarsan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin devam eden dava sürecinde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde 30 Eylül’de devam edilecek.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ateş’in öldürülmesine ilişkin tutuklu 12 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde 30 Eylül’de devam edilecek. Hafta boyu devam etmesi öngörülen duruşmada esas hakkındaki savunmalar yapılacak.

Temmuz ayındaki son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti.
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