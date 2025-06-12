Sinan Ateş davasında sıcak gelişme: İstinaf kararını verdi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada verilen cezalar, istinaf mahkemesi tarafından onandı.





30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 10 kişi hakkında hapis cezası verildi.





5 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Halktv'de yer alan habere göre tetikçi Eray Özyağcı'nın ve Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ile eski Ülkü Ocakları yöntericisi Tolgahan Demirbaş'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davada, diğer sanıklara yönelik verilen hükümler şöyleydi:





- Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü Emre Yüksel: 18 yıl hapis

- Polis memurları Aşkın Mert Gelenbey ile Muratcan Çolak: 18 yıl hapis

- Mustafa Uzunlar: 18 yıl hapis

- Alper Atay: 2 yıl hapis





Yerel mahkeme, davanın sanıklarından Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Erdem Karadeniz, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ulu Köktürk ve Mehmet Yüce'nin beraatine karar vermişti.





CEZALARA ONAMA, TUTUKLULUĞA DEVAM

İstinaf mahkemesi, yapılan bozma talepli başvuruları inceledi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, verilen hapis cezaları ve beraat kararlarını onadı. Ayrıca, davada tutuklu olan Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un tahliye talepleri de reddedildi.