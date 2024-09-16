Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş davasında yeni gelişme /16 Eylül 2024 10:12

Sinan Ateş davasında yeni gelişme

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin görülen davada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunun Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Ateş’in öldürülmesine ilişkin tutuklu 12 sanığın yargılanması Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde 30 Eylül’de devam edilecek.

Temmuz ayında görülen son duruşmada, sanıklardan Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay tahliye edilmişti.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Eylül'de ise tutuklu sanıkların tutukluluk incelemesini yaptı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Çağlar Zorlu, Serdar Öktem, Emre Yüksel ve Mustafa Ensar Aykal’ın üzerine atılı suçlarının vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller, sanıkların saklanma veya kaçma şüphesini uyandıran somut olguların varlığı, suçun CMK’nın 100/3 maddesinde sayılan suçlardan olması ve tahliye gerektirir yeni bir delil elde edilememiş olması dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
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