Sinan Ateş davasının hakiminden polislere suç duyurusu

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in avukatı Ali Yücel'i duruşma salonundan çıkarmayan 15 polis hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



Halktv.com'ta yer alan habere göre Sinan Ateş suikastı ile ilgili 22 sanığın yargılandığı davanın 2 Temmuz'daki duruşmasında mahkeme başkanı ile Ateş ailesinin avukatı tartıştı.



Sanık ve müşteki avukatları arasında tartışmanın devam etmesi ile de mahkeme başkanı Ateş'in avukatı Ali Yücel'i duruşmadan çıkarılmasını istedi.



Salonda görevli polisler, talimata uymadı. Başkan, kolluk görevlilerinden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.D., Şube Müdürü Tedbirlerden Sorumlu Müdür U.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 polis hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Duruşma sırasında mahkeme başkanı olaya şu sözlerle tepki göstermişti:



"Sicillerini istiyorum. Görevlerini yerine getirmediler. Beni burada bas bas bağırttılar. Anlaşıldı mı, tutanağınızı tutun. Polisler hakkında da tutanak tutacaksınız. Ben burada 10 defa emir vermek zorunda değilim. Herkes yerine otursun. Bağırarak iş yapmak zorunda değilim. Polisler de sorumlu, orada düzeni bozanlar da sorumlu. Neye çekiniyorsunuz siz? Emri ben vermişim, talimatı ben vermişim, niye yerine getirmiyorsunuz? Günahı, sevabı, hukuki bütün sorumluluğu bana ait. Niye yerine getirmiyorsunuz, neyden korkuyorsunuz? Ayıp, devletin gücünü göstermekten bu kadar aciz misiniz? Yasayı uygulamaktan bu kadar aciz misiniz? Ne geçiyor elinize düzeni bozunca?