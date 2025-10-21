Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş dosyasını haber yapan gazeteciye hapis cezası /21 Ekim 2025 13:17

Sinan Ateş dosyasını haber yapan gazeteciye hapis cezası

T24 muhabiri Gazeteci Asuman Aranca'ya Sinan Ateş dosyasında "soruşturmanın gizliliğini ihlal” ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

SHABER3.COM

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da 2022 yılında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada, T24 muhabiri Gazeteci Asuman Aranca dosyadadaki bilirkişi raporuna ulaşmış, 29 Aralık 2023 günü raporu “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş” başlığıyla haberleştirmişti.

ARANCA'YA GİZLİLİK İHLALİ CEZASI
Hakkında soruşturma başlatılan Gazeteci Asuman Aranca hakkında karar verildi.

Aranca'ya yaptığı haberden dolayı "Sinan Ateş cinayeti" davasında "soruşturmasının gizliliğini ihlal” suçlamasıyla 10 ay hapis cezası verildi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
