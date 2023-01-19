Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş için mevlit okutmak isteyen vatandaşa müftülükten ret /19 Ocak 2023 00:35

Sinan Ateş için mevlit okutmak isteyen vatandaşa müftülükten ret

Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş için Manisa'da Ali Uymaz isimli vatandaş camide mevlit okutmak istedi. Müftülük, konuyla ilgili soruşturma yürütüldüğü gerekçesi ile izin vermedi.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırıyla öldürülmesinin ardından yaşananlar tartışılmaya devam ediliyor.

Soruşturmada, MHP’li siyasetçilerin adlarının geçmesinin ardından soruşturmaya, MHP’ye yakınlığıyla bilinen yeni bir savcının görevlendirilmesi, tartışmaları alevlendirdi.

MEVLİT OKUTULMASINA İZİN VERİLMEDİ
Sinan Ateş’in ölümünün ardından ailesinin yaşadığı Bursa’da bir mevlit okutulmuş ve çok sayıda kişi mevlide katılmıştı.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde Sinan Ateş için ülkücüler mevlit okuturken, Manisa Turgutlu’da bu talep reddedildi.

Yeniçağ’da yer alan habere göre; Sinan Ateş 'in ardından Manisa Turgutlu Hal camisinde mevlit okutmak isteyen Ali Uymaz'ın isteğini müftülük reddetti.

“ADLİ VE İDARİ SORUŞTUMA AŞAMASINDA BULUNMASI…”
Müftülükten Turgutlu Kaymakamlığı’na gönderilen yazıda, "Olayın adli ve idari soruşturma aşamasında bulunması, merhumun ilçemizde kan bağı bulunan bir akrabasının olmaması dolayısıyla halihazır süreçte ilçemizde müftülüğümüz bünyesinde herhangi bir camide program yapılması tarafımızca uygun bulunmamıştır" ifadeleri yer aldı.

Turgutlu İlçe Müftülüğü, Yeniçağ’ın konuyla ilgili sorularına ise yanıt vermedi.
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