Sinan Ateş’in ailesi endişeli: '30 Eylül’de davanın üzerini kapatacaklar'

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davanın duruşması 30 Eylül’de görülecek. Gerçek azmettiricilerin hâlâ serbest olduğunu öne süren abla Selma Ateş, davanın üzerinin kapatılacağını iddia etti.







ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI YÖNETİCİLERİ TUTUKLU

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ateş’in öldürülmesine ilişkin tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde 30 Eylül’de devam edilecek. Karar’dan Sema Kızılarslan’ın haberine göre tutuklu sanıklar arasında eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve Serdar Öktem de bulunuyor. İddianamede; tetikçi Eray Özyağcı, onu olay yerine getiren ve ardından kaçıran Vedat Balkaya ile Suat Kurt, suikasti organize ettiği öne sürülen Doğukan Çep ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.





TARİHİN EN KISA SÜREN SİYASİ CİNAYET DAVASI OLACAK

Mahkeme kararlarına tepki gösteren Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş “Yargı süreci bu kadar hızlı ilerlerse, tarihin en kısa süren siyasi cinayet davası olarak kayıtlara geçecek” demişti. Abla Selma Ateş ise, 30 Eylül’deki duruşmanın kritik bir dönemeç olduğuna dikkat çekti. Adaletin tam anlamıyla tecelli etmediğinin altını çizen Ateş, şunları kaydetti: “İddianamenin hazırlanması için 15 ay bekledik ama 5 günlük bir duruşma sonucunda 11 kişi serbest kaldı. Yargı üzerindeki siyasi el kalkmadı. Dava sürecinin çok hızlı bir şekilde sonuçlanmaya doğru gittiğini düşünüyorum. Üç buçuk ayda bitirilmek üzere. 30 Eylül’de bu davanın üzerini örtüp kapatacaklar. Bu durum tabii ki bizi çok üzüyor. Çünkü istediğimiz adalet bu değil. Doğal akışında ilerlemedi süreç. Müdahaleler oldu.”





ABLA ATEŞ: AZMETTİRİCİLER DIŞARIDA DOLAŞIYOR

Olayın tüm faillerinin henüz yakalanmadığını ve gerçek azmettiricilerin serbestçe dolaştığını vurgulayan Selma Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Ahmet Yiğit Yıldırım ve Ömer Şanlı hâlâ sosyal medyada hakaret ve tehdit dolu paylaşımlar yapıyor. Olcay Kılavuz’un evinde yakalanan katili saklaması ama adının mahkemede geçmemesi de bir başka çarpıcı detay. Avukatların bu durumu dile getirdiğinde hakimin tepkisi, yargı sürecinin baştan sona yönlendirildiğini gösteriyordu. Korunan insanlar var ve konuşmaları engelleniyor. Bir kişi konuşsa, diğerleri de ip söküğü gibi gelecektir. Olayın arkasındaki siyasilere ve ülkü ocakları bağlantılarına hâlâ ulaşamadık.





‘KARDEŞEMİ VURANLAR MHP İÇERİSİNDEN KİŞİLER’

Sayın Cumhurbaşkanının söylediği gibi ‘Cezasız kalan her suç, failini cesaretlendirir.’ Bugün yaşanan süreçte, insan hayatının ne kadar değersiz olduğunu bir kez daha görüyoruz. Aynı camiada büyüdük. Ama kardeşimi sokak ortasında vuranlar teröristler değil, MHP içinde yer alan kişilerdi. Bir başsağlığı bile dilemediler. Sinan Ateş’in adı asla unutulmayacak. Bu dava, Türkiye’nin aydınlığa çıkma meselesi. Bugün Sinan Ateş, yarın bir gazeteci, öbür gün bir doktor…”