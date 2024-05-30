Sinan Ateş’in katili 7, azmettiricisi 20 suçtan aranıyormuş

Sinan Ateş suikastine ilişkin dava açılan 22 sanıktan 14’ünün kabarık sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; suikast gerçekleştiğinde tetikçi Eray Özyağcı’nın 7, azmettirici Doğan Çep’in 20, gözcü Suat Kurt ve motosikletle tetikçiyi kaçıran Vedat Balkaya bir suçtan aranıyordu. Hem Özyağcı’nın hem Çep’in cinayetten arama kaydı vardı.
“Suç listesi kabarık” diyen Saymaz, “Cinayet, yaralama, suç örgütü yöneticiliği, uyuşturucu kullanmak ve satmak, kapkaç, gasp, yağma, hayvan hırsızlığı, kalpazanlık, göçmen kaçakçılığı, cinsel taciz” diye yazdı.
"İşte, sanıklar ve sabıka kayıtları:
• Eray Özyağcı: Tetikçi
1998’de Pendik’te doğdu.
Kars Digor nüfusuna kayıtlı.
Ateş’i öldürdüğünde 7 arama kaydı vardı.
POL-NET olay kayıtlarına göre:
Üç kasten yaralama
İki adet 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet
Tehdit
Kasten öldürme
Üç kapkaç
Üç gasp
Evden hırsızlık
Hayvan hırsızlığı
UYAP kayıtlarına göre:
Kasten öldürme
Hükümlü ve tutuklunun kaçması
Kasten yaralama
KİHBİ kayıtlarına göre:
İki adet 6136 sayılı kanuna muhalefet
Üç yağma
Nitelikli kasten öldürme
Kasten yaralama
Hırsızlık
• Doğukan Cep: Azmettirici
1991’de Bakırköy’de doğdu.
Artvin Hopa nüfusuna kayıtlı.
20 arama kaydı vardı.
POL-NET kayıtlarına göre:
İki adet suç işlemek amacıyla örgüt kurma
İki adet 6136 sayılı kanuna muhalefet
Yedi kasten yaralama
Üç adet mala zarar verme
Genel güvenliğin tehlikeye sokulması
Uyuşturucu kullanma
Uyuşturucu madde imal etme
Görevi yaptırmamak için direnme
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Gasp
Resmi belgede sahtecilik
UYAP kayıtlarına göre:
Korku, kaygı veya panik yaratacak şekilde ateş etme
Hakaret
Uyuşturucu madde ticareti
Ruhsatsız silah bulundurma
Suç örgütü üyeliği
Kasten yaralama
Basit yaralama
Tehdit
Üç adet uyuşturucu madde bulundurma
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
KİHBİ kayıtlarına göre:
Üç kasten yaralama
Cinayet
Resmi belgede sahtecilik
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Uyuşturucu madde ticareti
Üç adet 6136 sayılı kanuna muhalefet
Dört adet uyuşturucu madde bulundurma
• Suat Kurt: Gözcü
1982’de Kadıköy’de doğdu.
Eskişehir Beylikova nüfusuna kayıtlı.
Bir arama kaydı vardı.
POL-NET kayıtlarına göre:
Altı adet uyuşturucu madde kullanma6136 sayılı kanuna muhalefet
İki adet 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet
Üç adet kişilerin huzur ve sükununu bozma
Beş tehdit
Beş kasten yaralama
İki adet suç işlemek amacıyla örgüt kurma
Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve cinsel taciz
UYAP kayıtlarına göre:
Vahim nitelikli silah bulundurma
Ruhsatsız silah bulundurma
Hükümlü ve tutuklunun kaçması
İki hakaret
Resmi belgede sahtecilik
Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Basit yaralama
Uyuşturucu kullanmak
KİHBİ kayıtlarına göre:
Resmi belgede sahtecilik
Üç adet uyuşturucu kullanma
İki adet 6136 sayılı kanuna muhalefet
Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma
Kasten yaralama
Uyuşturucu madde ticareti
Yağma
• Vedat Balkaya: Tetikçiyi motosikletle olay yerinden kaçırdı
1996’da Antalya’da doğdu.
Bitlis Ahlat nüfusuna kayıtlı.
Bir arama kaydı var.
POL-NET kayıtlarına göre:
Altı adet uyuşturucu madde kullanma
Üç adet uyuşturucu madde ticareti
6136 sayılı kanuna muhalefet
Gasp
Oto hırsızlığı
Motosiklet hırsızlığı
UYAP kayıtlarına göre:
Ruhsatsız silah bulundurma
Uyuşturucu madde ticareti
KİHBİ kayıtlarına göre:
Üç adet uyuşturucu ticareti
Üç adet uyuşturucu madde bulundurma
6136 sayılı kamunda muhalefet
Gasp
• Zekeriya Asarkaya: Tetikçi, gözcü ve motosikletliyi evinde ağırladı
1958’de Ankara’da doğdu.
Aksaray nüfusuna kayıtlı.
UYAP kayıtlarına göre:
Tehdit
Silahla gasp
KİHBİ kayıtlarına göre:
İki adet ev ve iş yerinden hırsızlık
Uyuşturucu madde bulundurma
Hırsızlık..."