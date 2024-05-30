Sinan Ateş’in katili 7, azmettiricisi 20 suçtan aranıyormuş





Altı adet uyuşturucu madde kullanma

UYAP kayıtlarına göre:





KİHBİ kayıtlarına göre:





Uyuşturucu madde ticareti







KİHBİ kayıtlarına göre:





Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava gündemdeki yerini koruyor.Sinan Ateş suikastine ilişkin dava açılan 22 sanıktan 14’ünün kabarık sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; suikast gerçekleştiğinde tetikçi Eray Özyağcı’nın 7, azmettirici Doğan Çep’in 20, gözcü Suat Kurt ve motosikletle tetikçiyi kaçıran Vedat Balkaya bir suçtan aranıyordu. Hem Özyağcı’nın hem Çep’in cinayetten arama kaydı vardı.“Suç listesi kabarık” diyen Saymaz, “Cinayet, yaralama, suç örgütü yöneticiliği, uyuşturucu kullanmak ve satmak, kapkaç, gasp, yağma, hayvan hırsızlığı, kalpazanlık, göçmen kaçakçılığı, cinsel taciz” diye yazdı."İşte, sanıklar ve sabıka kayıtları:1998’de Pendik’te doğdu.Kars Digor nüfusuna kayıtlı.Ateş’i öldürdüğünde 7 arama kaydı vardı.Üç kasten yaralamaİki adet 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefetTehditKasten öldürmeÜç kapkaçÜç gaspEvden hırsızlıkHayvan hırsızlığıKasten öldürmeHükümlü ve tutuklunun kaçmasıKasten yaralamaKİHBİ kayıtlarına göre:İki adet 6136 sayılı kanuna muhalefetÜç yağmaNitelikli kasten öldürmeKasten yaralamaHırsızlık1991’de Bakırköy’de doğdu.Artvin Hopa nüfusuna kayıtlı.20 arama kaydı vardı.İki adet suç işlemek amacıyla örgüt kurmaİki adet 6136 sayılı kanuna muhalefetYedi kasten yaralamaÜç adet mala zarar vermeGenel güvenliğin tehlikeye sokulmasıUyuşturucu kullanmaUyuşturucu madde imal etmeGörevi yaptırmamak için direnmeKişiyi hürriyetinden yoksun kılmaGaspResmi belgede sahtecilikKorku, kaygı veya panik yaratacak şekilde ateş etmeHakaretUyuşturucu madde ticaretiRuhsatsız silah bulundurmaSuç örgütü üyeliğiKasten yaralamaBasit yaralamaTehditÜç adet uyuşturucu madde bulundurmaKişiyi hürriyetinden yoksun kılmaÜç kasten yaralamaCinayetResmi belgede sahtecilikSuç işlemek amacıyla örgüt kurmaUyuşturucu madde ticaretiÜç adet 6136 sayılı kanuna muhalefetDört adet uyuşturucu madde bulundurma1982’de Kadıköy’de doğdu.Eskişehir Beylikova nüfusuna kayıtlı.Bir arama kaydı vardı.6136 sayılı kanuna muhalefetİki adet 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefetÜç adet kişilerin huzur ve sükununu bozmaBeş tehditBeş kasten yaralamaİki adet suç işlemek amacıyla örgüt kurmaKişiyi hürriyetinden yoksun kılmaKonut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve cinsel tacizVahim nitelikli silah bulundurmaRuhsatsız silah bulundurmaHükümlü ve tutuklunun kaçmasıİki hakaretResmi belgede sahtecilikKişilerin huzur ve sükununu bozmaBasit yaralamaUyuşturucu kullanmakResmi belgede sahtecilikÜç adet uyuşturucu kullanmaİki adet 6136 sayılı kanuna muhalefetKişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaKasten yaralamaUyuşturucu madde ticaretiYağmaTetikçiyi motosikletle olay yerinden kaçırdı1996’da Antalya’da doğdu.Bitlis Ahlat nüfusuna kayıtlı.Bir arama kaydı var.Altı adet uyuşturucu madde kullanmaÜç adet uyuşturucu madde ticareti6136 sayılı kanuna muhalefetGaspOto hırsızlığıMotosiklet hırsızlığıRuhsatsız silah bulundurmaÜç adet uyuşturucu ticaretiÜç adet uyuşturucu madde bulundurma6136 sayılı kamunda muhalefetGaspTetikçi, gözcü ve motosikletliyi evinde ağırladı1958’de Ankara’da doğdu.Aksaray nüfusuna kayıtlı.TehditSilahla gaspİki adet ev ve iş yerinden hırsızlıkUyuşturucu madde bulundurmaHırsızlık..."