Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş suikastı tutuklusu Serdar Öktem İstanbul Emniyeti’nin de avukatı çıktı /03 Şubat 2023 16:03

Sinan Ateş suikastı tutuklusu Serdar Öktem İstanbul Emniyeti’nin de avukatı çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, Sinan Ateş suikastı soruşturmasının tutuklu şüphelisi avukat Serdar Öktem’in Galatasaray kongre üyesi yapılmasıyla ilgili çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Altaylı, Öktem'in İstanbul Emniyeti'nin de avukatlığını yaptığını yazdı.

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Gazeteci Fatih Altaylı, dünkü yazısında Sinan Ateş suikastı soruşturmasının tutuklu şüphelisi avukat Serdar Öktem’in sahibi olduğu hukuk bürosunun bir dönem İstanbul Emniyeti’nin avukatlığını yaptığını yazdı.

Avukat Öktem’in Galatasaray’a nasıl kongre üyesi yapıldığını öğrenmek için Galatasaray Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş’la konuştuğunu kaydeden Altaylı, yazısında Erdoğmuş’un sözlerini aktardı.

Galatasaray’da bir dönem ikinci başkanlık yapan Altaylı, Erdoğmuş’un “Sinan Ateş cinayetinden tutuklu avukatın bürosu, İstanbul Emniyeti’nin de avukatlığını yürütmüştü. Galatasaray’a üye olması, bunun yanında mesele bile sayılmazdı.” dediğini belirtti.

Altaylı’nın yazısı şöyle:

“Cinayet sanığı avukat Emniyet’in de avukatı mıydı”

“Sinan Ateş cinayeti sanığı olarak tutuklu bulunan Avukat Serdar Öktem’in Ultraslan’ın başında olan Sebahattin Şirin ile ilişkisini anlatmış, bu kişinin Mustafa Cengiz döneminde Galatasaray’a nasıl üye yapıldığını sormuştum dün.

Yanıtı aldım.

Dönemin Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş kardeşim ile buluştuk.

Anlattı.

Söz konusu avukat daha önce 4 ya da 5 kez Galatasaray Spor Kulübü’ne üye olmak için başvurmuş.

Her seferinde reddedilmiş.

Son başvurusunda da kendisine referans olarak eski bir yönetim kurulu üyesi ve tanıdık bir başka üye başvuru formunu imzalamış.

Daha sonra kendisini mülakata çağırmışlar.

‘Dünya görüşü olarak bize çok uygun biri gibi görünmüyordu. Ama bizde iyi bir Galatasaraylı intibaı bıraktı. Maçlara giden, yıllardır kombine alan, Galatasaray’a düşkün biri olduğunu anlattı. 30 kişinin çalıştığı bir hukuk bürosunun sahibi olduğunu anlattı. Üstelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün de avukatlık bürosuydu. Emniyet’in davalarına onun bürosu bakıyordu. Doğrusu suç örgütleriyle bağlantılı olabileceği hiç aklımıza gelmedi. Bu yüzden de kendisini iyi bir Galatasaraylı olduğunu düşünerek üye yaptık. Referanslarının kim olduğunu KVKK nedeniyle açıklamam mümkün değil ama hepimizin tanıdığı Galatasaraylı isimler’ dedi.

Şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım.

Sinan Ateş cinayetinden tutuklu avukatın bürosu, İstanbul Emniyeti’nin de avukatlığını yürütmüştü.

Galatasaray’a üye olması, bunun yanında mesele bile sayılmazdı.”
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