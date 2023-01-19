Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş suikastında çok konuşulacak iddia: Estetikle yüzü değiştirildi sonra da... /19 Ocak 2023 16:59

Sinan Ateş suikastında çok konuşulacak iddia: Estetikle yüzü değiştirildi sonra da...

Sinan Ateş suikastına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Katil zanlısının mobeselerin olmadığı yerden alınarak diplomatik araçla büyükelçiliğe götürüldüğünü öne süren Cadde TV Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akinan, faile bir yüz ameliyatı yapıldığını söyledi.

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin soruşturmada yeni  bir iddia ortaya atıldı. 

Cadde TV'de Sinan Ateş cinayetinde tetiği çeken Eray Özyağcı'nın  Türkmen Dağı'nda olabileceği söylendi.

"BÜYÜKELÇİLİĞE GÖTÜRÜLDÜ"
Dün kendisine geldiğini öne sürdüğü bilgiyi paylaşan Cadde TV Genel Yayın Yönetmeni Serdar Akinan, katilin yolda mobese kameralarının olmadığı bir yerde durduğu, araçtan indiği diplomatik plakalı başka bir araca bindiği ve büyükelçiliğine götürüldüğü iddiasında bulundu.

Tetikçinin cinayetin ardından Suriyenin kuzeyindeki Türkmen Dağı denilen bölgeye kaçırıldığı iddiasını hatırlatan Akinan, bunun kadar kolaylıkla yapılmasının imkansız olacağını savundu.

"EŞGALİ DEĞİŞTİRİLDİ"
Bir yüz ameliyatının da yapıldığını iddia eden Akinan, "Büyükelçilikte bir yüz ameliyatı yapılıyor, eşgali değiştiriliyor ki rahatlıkla çıkabilsin" dedi.

Sinan Ateş cinayetinin yaratacağı etkinin hesaplandığını söyleyen Akinan, "Daha korkuncu benim kaynağım başka suikastların gelebileceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ahmet Sesli ise "Bu cinayetin uluslararası ağı çok var, ben raporu gördüğüm için söylüyorum ama ambargolu olduğu için konuşamıyorum. Cumhurbaşkanlığına sunulan MİT raporu aslında sadece ülkücü camiasındaki bir çete hesaplaşması değil. Bunun çok daha ötesinde bir şey" dedi.


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