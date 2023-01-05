Samanyolu Haber /Politika / Sinan Ateş suikastında ifadeler ortaya çıktı: ‘Küçük bir hesabım var, bekle’ dedi /05 Ocak 2023 09:55

Sinan Ateş suikastında ifadeler ortaya çıktı: ‘Küçük bir hesabım var, bekle’ dedi

Ülkü Ocakları eski Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş 30 Aralık Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, ifadeler de ortaya çıktı.

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Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Dün cinayetle ilgili 3 kişi tutuklanmıştı.

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ARABANIN ARKASINA SAKLANDI, 5 KURŞUNLA VURDU

Tetikçi Eray Özyağcı, Balkaya'nın kullandığı 35 plakalı motosikletten indikten sonra, Ateş'in bürosunun karşısında park halinde duran bir aracın arkasına saklandı. Bir süre burada bekleyen Özyağcı, Ateş'in geldiğini görünce saklandığı aracın arkasından çıkarak ateş etmeye başladı.

Özyağcı'nın silahından çıkan 5 kurşun Ateş'e, 1 kurşun da beraberindeki Selman Bozkurt'a isabet etti. Bu arada, olayın üzerinden 5 gün geçmesine karşın halen yakalanamayan firari tetikçi Özyağcı hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu ifade ediliyor.

"KÜÇÜK BİR HESABIM VAR"

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, tutuklanan motosiklet sürücüsü Balkaya, mahkemedeki ifadesinde, “Eray Özyağcı (tetikçi) bana husumetlim var Ankara’ya gidelim dedi. Olay günü de küçük bir hesabım var, sen beni ileride bekle dedi. Onu bırakıp bekledim. Daha sonra silah sesleri duydum. Eray’ı alarak uzaklaştım” dediği öğrenildi. Tetikçileri olaydan önce evinde ağırladığı öğrenilen Hakan Saraç’ın ise, “Beni İstanbul’dan bir arkadaşım aradı. İki arkadaş Ankara’ya gelecek, kalacak yerleri yok ilgilenir misin dedi. Ben de o yüzden evime kabul ettim. Cinayetle ilgim yok” dediği kaydedildi. Öte yandan şüphelilerin olaydan bir gün önce Ateş’i takip ettikleri ve bürosunun bulunduğu Çukurambar’da keşif yaptıkları öne sürülüyor.
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