Sinan Ateş suikastında kritik isimlere tutuklama

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu. Bu arada, gözaltında bulunan şüphelilerden Serdar Öktem’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.







Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.





DÜN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada dün yeni gözaltılar olmuştu. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve Eğitim Sen ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’i öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıkların avukatlığını yapan ve 2015 yılında MHP’den milletvekili adayı olan Serdar Öktem gözaltına alınmıştı.

