Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş suikastında kritik isimlere tutuklama /26 Ocak 2023 17:44

Sinan Ateş suikastında kritik isimlere tutuklama

Sinan Ateş, 30 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında 7 Ocak itibariyle tutuklu sayısı 13'e çıktı.

SHABER3.COM

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17 oldu. Bu arada, gözaltında bulunan şüphelilerden Serdar Öktem’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.

DÜN GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada dün yeni gözaltılar olmuştu. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve Eğitim Sen ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’i öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıkların avukatlığını yapan ve 2015 yılında MHP’den milletvekili adayı olan Serdar Öktem gözaltına alınmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinan Ateş suikastında kritik isimlere tutuklama Sonraki Haber >>

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

KHK'lı vaiz meslektaşlarına seslendi

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Behzat Ç.'den Soylu ve Gökçek'e gönderme

Kimlere bavullarla paralar gitti

Kimlere bavullarla paralar gitti

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış

CHP'de Kılıçdaroğlu'na destek artmış
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:28:44