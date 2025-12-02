Sinan Ateş suikastında yeni gelişme: ABD’den gelen flash bellek...





BİLİRKİŞİ İNCELEDİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş suikastına ilişkin yargılamada, şifreleri çözülemeyen telefonlara dair ABD’den gönderilen dijital kayıtlar üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.Sinan Ateş cinayeti davasının sanıkları arasında yer alan ve 6 Ekim’de İstanbul’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Serdar Öktem ile eski Ankara Cinayet Büro Amiri Komiser Mustafa Ensar Aykal’ın şifrelerini paylaşmadıkları için açılamayan telefonlarına dair kritik rapor ortaya çıktı.Serdar Öktem suikastının anatomisiSerdar Öktem suikastının anatomisiGazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Ekim 2024’te açıkladığı kararda 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanığa ise 15 yıla kadar hapis cezası verirken, telefon şifrelerini teslim etmeyen Öktem ve Aykal’ın dosyalarını ayırmıştı. Bu kararın ardından Öktem tahliye edilmiş, Aykal ise dört ay daha cezaevinde kalmıştı.İki sanığın telefonları yargılama sürecinde ABD’ye gönderilmişti. Apple, Serdar Öktem’le ilgili talebi “ne istendiğinin yeterince açık olmadığı” gerekçesiyle yanıtsız bırakmış, Aykal’a ilişkin yazışmalar ise sürmüştü. Bu süreç sonunda ABD’den ağustos ayında kapalı zarf içinde bir flash bellek ve üç sayfalık yazı gelmişti.Mahkeme, bellek üzerindeki ilk incelemede “şifreli dijital programların bulunduğunu” tutanak altına almış, orijinal bellek ile iki kopyasını mahkeme kasasında muhafaza etmeye almıştı.Daha sonra hem bu bellek hem de adli emanette bekleyen diğer dijital materyaller Jandarma Kriminal’e gönderildi. Şifreleri olmadığı için telefonları inceleyemeyen Jandarma Kriminal, diğer dijitalleri ise kategorilere ayırarak yeniden Mahkemeye sundu.Mahkeme, ikinci aşamada tüm materyallerin bir adli bilişim uzmanı tarafından incelenmesine karar verdi. Bilirkişi tarafından 27 Kasım’da sunulan 46 sayfalık raporda çarpıcı sonuçlara yer verildi.Rapora göre:Serdar Öktem’e ait bilgisayar, 16 taşınabilir disk, 35 USB bellek ve 42 SIM kartta herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.ABD’den gönderilen flash bellek ile Mustafa Ensar Aykal’a ait 174 e-posta, 69 Apple Bulut iletisi ve 10 SIM kart üzerinde yapılan incelemede de suç teşkil eden bir veri bulunmadığı ifade edildi.