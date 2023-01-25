Sinan Ateş suikastında yeni gelişme: 3 kritik isim gözaltına alındı

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmıştı.









Serdar Öktem (solda) - MHP Milletvekili Olcay Kılavuz







DEMİRBAŞ İKİ KEZ GÖZALTINA ALINMIŞTI



Tolgahan Demirbaş, Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında daha önce iki kez gözaltına alınmıştı.



Demirbaş, ilk kez gözaltına alındığında MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un olduğu evde bulunuyordu.



T24 yazarı Tolga Şardan, Demirbaş'ın gözaltına alındığı gecenin detaylarını yazmıştı. Şardan, şunları aktarmıştı:



"Kılavuz, kendisinin milletvekili olduğunu ve gözaltı işlemi yapılamayacağını söyledi. Buna karşılık, Asayiş Şubesi'nin sivil ekibinin başındaki emniyet müdürü, "Sizi almayacağız, yanınızdaki şahsı alacağız" yanıtını verdi.



Bunun üzerine, Kılavuz sinirlendi ve "Siz gidin, sahibiniz gelsin" şeklinde hakaretvari sözlerle birlikte savcı talimatı getirilmesini istedi.



Ekibin yaptığı görüşme sonrasında polis ekibi, getirilen savcılık talimatı sonrasında Demirbaş'ı gözaltına alarak Ankara Emniyeti'ne getirdi."



SERDART ÖKTEM, BAHADIR GRAMMEŞİN DAVASINDA KATİLLERİN AVUKATIYDI



Kamuoyu Serdar Öktem’i Bahadır Grammeşin davasından da tanıyor. 9 Mayıs 2015’te İstanbul Kadıköy'de 9 Mayıs 2015 günü kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken çeteler tarafından katledilen Eğitim Sen ve ÖDP üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’i öldüren çete üyelerini de Serdar Öktem savunmuştu.



Öktem’in avukatlığını üstlendiği Erkan Çınar’ın yanı sıra Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapse mahkûm olmuştu.



Avukat Öktem, Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan Doğukan Çep ile MHP İstanbul İl Yöneticisi Ufuk Köktürk ve firari tetikçi Eray Özyağcı’nın da geçmişte avukatlığını yapmıştı.



Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.Gözaltına alınanlar arasında, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un bulunduğu evde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Tolgahan Demirbaş, Eğitim Sen ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin’i öldüren çete üyelerinin avukatlığını yapan Serdar Öktem ile bir MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın özel kalem müdürü olan Emre Y. de bulunuyor. Serdar Öktem, hakkındaki iddilara tepki göstermiş, ardından ise Twitter hesabını kapatmıştı.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başsavcılığın talimatı üzerine şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ifade ve işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi.