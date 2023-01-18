Samanyolu Haber /Politika / Sinan Ateş suikastını örtmek için atanan savcının MHP’lilerle fotoğrafı ortaya çıktı /18 Ocak 2023 11:23

Sinan Ateş suikastını örtmek için atanan savcının MHP’lilerle fotoğrafı ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın üstünü örtmek için görevlendirilen savcı Durdu Özer’in MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Sekreteri Sinan Gökhan Yavuz ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

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Ankara’da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile ilgili yürütülen soruşturmayı yürüten savcının izne ayrılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmaya ikinci bir savcı görevlendirdi, dosyayı da MHP’ye yakınlığıyla bilinen Başsavcıvekili Durdu Özer’in koordinatörlüğüne verdi. Yeni atanan savcı, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde gözaltına alınan ve tetikçiyi Ankara dışına çıkardığı öne sürülen Tolgahan Demirbaş’ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi. Sulh Ceza Hakimliği de Demirbaş’ı serbest bıraktı.

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Sinan Ateş soruşturmasının verildiği Başsavcıvekili Durdu Özer’in MHP’lilerle yakın ilişkide olduğu anlaşıldı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Sekreteri Sinan Gökhan Yavuz ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Yıldızlar’ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf şöyle:



Sinan Gökhan Yavuz’un sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf:



Soldan sağa: MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Başsavcıvekili Durdu Özer, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Murat Taner, MHP Ankara İl Sekreteri Sinan Gökhan Yavuz.
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