Sinan Ateş suikastını örtmek için atanan savcının MHP’lilerle fotoğrafı ortaya çıktı

BAHÇELİ’NİN DANIŞMANI İLE MHP İL BAŞKANI İLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Sinan Ateş soruşturmasının verildiği Başsavcıvekili Durdu Özer’in MHP’lilerle yakın ilişkide olduğu anlaşıldı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ ve Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Sekreteri Sinan Gökhan Yavuz ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Yıldızlar’ın sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf şöyle:
Sinan Gökhan Yavuz’un sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf:
Soldan sağa: MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Başsavcıvekili Durdu Özer, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Murat Taner, MHP Ankara İl Sekreteri Sinan Gökhan Yavuz.