Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş suikastının kritik ismi tahliye edildi! /06 Şubat 2025 15:56

Sinan Ateş suikastının kritik ismi tahliye edildi!

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, dosyası ayrılan tutuklu sanık dönemin Cinayet Büro Amiri komiser Mustafa Ensar Aykal tahliye edildi.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasında azmettiricilerden Tolgahan Demirbaş’a Ateş’in konum bilgilerini paylaşma iddiasıyla yargılanan ve dosyasının ayrılmasına karar verilen sanık dönemin cinayet büro amiri komiser Mustafa Ensar Aykal hakkında yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt'u, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Özyağci'ye ayrıca "ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme"den ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan sanıklar Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanık Alper Atay'ı da "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanıklar Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar veren mahkeme, sanık Günay hakkında "suçluyu kayırma" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulmasına hükmetmişti.

Mahkeme Öktem ve Aykal'ın dosyasını ayırmış, Öktem tahliye olurken, Aykal'ın tutuklu yargılanmasına hükmetmişti.
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