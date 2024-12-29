Sinan Ateş'e mezarı başında anma: 'Oğlumun katilleri MHP'de'

Ankara’da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, ölümünün ikinci yılında memleketi Bursa’da mezarı başında anıldı.





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Emirsultan Camii’nde kılınan öğle namazının ardından okutulan mevlide Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, kardeşi Selma Ateş ve aile üyelerinin yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ve İl Başkanı Hasan Kaya, CHP PM Üyesi Canan Taşer, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı katıldı.





Okutulan mevlidin ardından anma için bir araya gelen yurttaşlar, "Sinan’ın ateşi katilleri yakacak", "Dişe diş kana kan, intikam" sloganları ve tekbirler eşliğinde Ateş’in Emirsultan Mezarlığı’nda bulunan kabrine yürüyüş gerçekleştirdi. Ateş’in mezarı başında okunan duanın ardından konuşan anne Saniye Ateş şunları söyledi:





'OĞLUMUN KATİLLERİ MHP'DE'

"Allah böyle bir acı yaşatmasın kimseye. Herkes sağır, dilsiz. Önümüze koydular boş bir dosya. Bize ağlamaktan başka bir şey yok. Bizi o kadar oyaladılar ki… Katiller dışarıda. Dediler ki ‘katiller bunlar’. Onlar değil. İlk gün söyledim yine söylüyorum, benim oğlumun katilleri MHP’de. Onlar kendilerini biliyorlar. Ben söyledim herkese. Çünkü çoban kuzuyu yemeye başladı. Bizim teslim ettiğimiz kuzular yenmeye başladı. Neye güveniyorlar, neye dayanıyorlar bilmiyorum. Firavun’dan çok yaşamayacaklar herhâlde. Allah’ın hesabı var, ben Allah’a havale ediyorum. Cenab-ı Allah benim yaşadığımı yaşatsın. Benim iki yetim yavrumu o ki bu kadar zalimler ezdiler, çiğnediler bir de yetmedi gelinimin üstüne o kadar iftira attılar. Zannediyorlar ki gelinim onlara cevap veremeyecek. Gelinim onları kale almadığı, insan nazarına koymadığı için cevap vermiyor. O gelin benim 20 senedir tanıdığım, bildiğim, oğlumun eşi, onun yadigarı. Onun için biz hep beraberiz. Kimse bundan medet ummasın ki o benim evladım, oğlumun hediyesi, Sinan’ımın kokusu onda. Evlatlarıma o kadar hakaretler ettiler. Oğluma o kadar iftiralar ettiler vefatından önce o sosyal medya delikanlıları. İftiralarında boğulsunlar. Ben yüreği elinde bir anneyim. Ateş benim yüreğimin içinde. Onların anneleri benim ateşimi görmediği sürece asla anlayamazlar beni. Dilerim Allah’tan bunu bize reva göreni evlat acısıyla sınasın. Evladı olmayan zaten anlamaz. Taşa ne söylersin? Ben bu dünyada da öteki dünyada da hakkımı helal etmiyorum oğlumu teslim ettiğim insanlara. Benim oğlum 9 yaşından beri Ocak’taydı. Oğlumun hakkını helal etmiyorum. İki yetim yavrumun hakkını helal etmiyorum, asla etmeyeceğim. Benim yavrum kimseye zeval vermeden genç yaşında ahirete göçtü. Ben gelip oğlumun mezar taşına sarılıp anlatıyorum.”





NE OLMUŞTU?

Sinan ateş cinayeti davasında tetikçi Eray Özyağcı’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verdi. Vedat Balkaya’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi. Mustafa Uzunlar ise, müebbet hapis ve 15 yıl hapis cezası aldı.





Kararda, Suat Kurt’a ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, komiser Mustafa Ensar Aykal'ın tutukluluğunun devamına karar verildi. MHP'li Serdar Öktem'e adli kontrolle tahliye kararı verildi. Eski MİT mensubu Çağlar Zorlu tahliye edildi. Doğukan Çep, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Tolgahan Demirbaş’a ‘tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Motokurye Vedat Balkaya ağırlaştırılmış müebbet, Aşkın Mert Gelenbey 18 yıl hapis cezası, Emre Yüksel 18 yıl, Alper Atay 2 yıl hapis cezası aldı.