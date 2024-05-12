Sinan Ateş'in ablası konuştu: Birileri bir şeylerin hazırlığını yapıyordu...

Selma Ateş açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:







"Bu işler torbacıların yapacağı kadar basit değil. Sinirlerime hakim olamıyorum. Devletimiz yok mu bizim? 15 bin sayfa evrak bir insanın ölümüyle... Düşünün! Bir de Eray Özyağcılar mevzusu var. 6 Şubatta yakalanmadan önce 5 şubatta aynı araçla Edirne'de. Bu Adamın bunların görüntüleri var bizde. Nasıl 6 Şubatta yakalanırken aracı oralardan geçebiliyor. Tetikçiyi yurtdışına kaçırırken yakalandınız. İsmi geçen üst düzey yöneticilerinin bazıları dışarı kaçmak istiyor. Biz bunları biliyoruz. Bu kişilerin yurt dışı yasağı var. Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yurt dışı yasağı var mesela. Suçsuzsa bu yasak neden konuldu?





'BUGÜN ANNELER GÜNÜ, BENİM ANNEMİN 17 AYDIR GÖZ YAŞI DİNMEDİ'

Zannediyorlar ki biz yalnızız. Biz yalnız değiliz. Vicdan sahibi olan devletini milletini seven herkes bizimle olmak zorunda. Bu paralel yapı Sinan'la birlikte bitmeli. Bizim çocuklarımız kurban olmamalı. Bugün anneler günü 17 aydır göz yaşı dinmedi. Babam öleli 65 gün oldu. Kalbi bu acıya dayanmadı. Dava diye ömrünü veren babam davada çocuğunu kaybetti, yetmez gibi canını verdi. Hem babanı kaybet hem çocuğunu kaybet hem eşini kaybet... Bunlar ayrı şeyler. Ben Sinan'ı sadece emzirmedim her şeyi benimdi. Bunlar çok zor geliyor.





İDDİANAMEDE HİÇ YER ALMAYAN 'SİNAN ATEŞ KİMDİR' SORUSU...



Sinan Ateş, Saniye ve Musa Ateş'in 3 çocuğundan biridir. Biz Bursa'da kenar bir mahallede büyüdük. Benim babam ülkücü hareketin bir üyesiydi. Benim babam akşam okuluna giderken ağır yaralandı. Yanındaki arkadaşı şehit edildi. Biz babasız büyüdük. Babam ülkücü camianın gazisi olmuştu. Babam içeride kaldığı süreçte çok fazla geçim sıkıntısı yaşadık. Ablam ilkokul bittiği gibi çalışmaya başladı. Sinan en küçüğümüzdü. Biz onun okumasını çok istedik. Sinan da bize bunun karşılığını verdi. Sinan devletin okullarında pansiyonlarında burslu olarak okudu. Biz babadan dededen anadan ülkücü camianın içerisindeyiz. Kardeşim ortaokulda başladı ülkü ocaklarına. En alt görevden en yüksek göreve kendi emekleri ile girdi. Liseden başlayıp en sonda ülkü ocakları genel başkanı oldu Sinan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın da genel sekreterliğini yaptı. Hayatını ömrünü ülkücü harekete verdi. Kardeşim çok düzgün ve sevilen bir çocuktu. Camianın küçüğünden büyüğüne herkesle bağlantısı olan iyiliği dokunmuş bir çocuktu. Partiden insanlar benim kardeşimle görüşmek için evimizde sıraya girerdi. Ülkücü camiada bu kadar sevilen bir çocuk.





'HAZIRLIK YAPIYORLARDI SİNAN'I ENGEL GÖRDÜLER'

Sinan görevi kendisi bıraktı. Bunun altını özellikle çiziyorum. Kardeşime bundan sonra karalama kampanyaları başlatıldı. Organize edilerek sosyal medyadan operasyon çektiler. Orhun Haber Sitesi'ni özellikle vurguluyorum. Bu olayların patlama noktalarından biri bu sitedir. Bu haber sitesinin yöneticisi Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ensar Ecder'dir. Kardeşim bu haber sitesinde yayımlanan haberleri duyduktan sonra neden iftira atıldığını sordu. Genel merkez 'bizim alakamız yok belki eski-yeni meselesidir çekememezliktir' dediler. Şimdi o haber sitelerinden hepsini silmişler. Kardeşim bu iftiralarla alakalı dava açtı. Ama yazan kişiler ceza almadı ama saldırılar devam etti. Elimizdeki o dosyalı savcılığa da ilettik. Sinan'la konuşanları bile o dönemde istifa ettirdiler. Birileri bir şeylerin hazırlığını yapıyordu kardeşimi buna engel gördüler."