Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş'in ailesinden 'Olcay Kılavuz' adımı: Suç duyurusunda bulunuldu /10 Ocak 2025 22:50

Sinan Ateş'in ailesinden 'Olcay Kılavuz' adımı: Suç duyurusunda bulunuldu

Sinan Ateş suikastında, "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın yakalanması işleminde gerçeğe aykırı tutanak tutulduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastının ardından, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın dönemin MHP Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı ve Bağlıca Mahallesi'nde gözaltına alındığına ilişkin polis tutanağının sahte olduğu iddiasıyla Sinan Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne idari yönden soruşturma açılması için başvuruda bulunuldu. Dönemin Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arzum Nazman'ın ifadelerinin alınması istendi.

Sinan Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, "Tolgahan Demirbaş'ın yakalanması işlemini yöneten emniyet mensubunun gerçeğe aykırı tutanak tutulduğu iddiasıyla yapmış olduğu suç duyurusunun incelenerek, dönemin Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arzum Nazman'ın, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a  bu hususta bir bilgi verilip verilmediğinin, bahse konu sahte tutanaklardan haberdar olup olmadıkları hususunun tespit edilmesi, bu kişilerin üzerinde etki ve baskı oluşturabilme ihtimallerinin mevcudiyeti nedeni ile ifadelerinin ivedilikle alınmasını ve cinayetin aydınlatılmasını" talep etti.

Konuya ilişkin olarak ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne idari yönden soruşturma açılması için başvuruda bulunuldu. Ayrıca Şahin tarafından Tolgahan Demirbaş'ın yakalama işleminde ve Sinan Ateş cinayeti yargılama dosyasındaki tutanaklarda imzası olan görevli memurların tespit edilerek konu ile ilgili ivedilikle soruşturma yapılarak şüphelilerin eylemlerine uyan suçlar nedeniyle cezalandırılması da istendi.
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