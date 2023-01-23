Sinan Ateş'in ailesinden yeni açıklama: Katiller ve azmettiriciler...

Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş’in dayısı Halil İbrahim Bozkurt'un "Bizim evladımızın katili Meclis’tedir. Bunu Türkiye de biliyor" tepkisinin ardından Ateş'in eşinden yeni bir açıklama geldi.







Sinan Ateş'in ailesinden #SinanAtesİcinAdalet etiketiyle yapılan kamuoyu açıklamasında, Ateş'in cenazesine ve ardından okutulan Kuran tilavetlerine katılım sağlayan ve dua eden, Kuran okuyan-okutan herkese Ateş ailesi olarak teşekkür edildi.





Cinayetle ilgili hukuki süreçlerin ilk günden beri ailenin avukatı Ali Yücel tarafından takip edildiği belirtilen açıklamada "Aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz ailemiz adına söylenmiş değildir. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç hasıl olması halinde tarafımda ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır" denildi.





"En başından beri hassasiyet gösterdiğimiz üzere sürecin hukuki ve vicdani bir şekilde yürütülmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Devletimizin bu süreci Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna daire inançları yaralamak yerine pekiştirecek şekilde yürütüldüğüne inanıyoruz" denilen açıklamanın devamı şöyle:





Mücadelemiz hukuki zeminde olacaktır. Aile olarak, üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz.





Her şeyden önce Allah'ın adaletinin tecellisine iman ediyoruz. Devletimizin, vicdanları yaralayan bu kahredici cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tüm delilleri eksiksiz bir şekilde ve ivedi olarak ortaya koyacağına olan inancımız tamdır: "Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun."





Hukuki süreçleri ilk günden beri aile avukatımız Av. Ali Yücel takip etmektedir. Aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz aile adına söylenmiş değildir. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç hasıl olması halinde tarafımca ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır.





Ülkücü Şehit Sinan Ateş'in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecektir. Şüphesiz ki Allah; hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Dua ile..."