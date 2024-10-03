Sinan Ateş'in ailesine saldıran şüpheli tutuklandı

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sinan'ı öldürdünüz sıra bize mi geldi?" diyerek tepki gösterdi ve saldırgan gözaltına alındı.
'KADINA KARŞI BASİT YARALAMA'
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında bugün, şüpheli M.C.K'nın ifade işlemleri sonrası sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklandığı bilgisi verildi. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.