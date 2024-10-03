Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş'in ailesine saldıran şüpheli tutuklandı /03 Ekim 2024 14:01

Sinan Ateş'in ailesine saldıran şüpheli tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin dün görülen karar duruşmasına verilen arada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırı gerçekleştirilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da öldürülmesine ilişkin davanın karar duruşması, dün Sincan Cezaevi Kampüsü'nde gerçekleşti. Duruşma arasında kafeterya kısmında, M.C.K. isimli şahıs, Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ve eşine saldırdı. Saldırı sonrası anne Saniye Ateş rahatsızlanınca, sağlık görevlileri anneye müdahalede bulundu ve ardından hastaneye kaldırıldı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sinan'ı öldürdünüz sıra bize mi geldi?" diyerek tepki gösterdi ve saldırgan gözaltına alındı.

'KADINA KARŞI BASİT YARALAMA'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında bugün, şüpheli M.C.K'nın ifade işlemleri sonrası sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklandığı bilgisi verildi. Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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