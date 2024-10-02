Sinan Ateş'in ailesine saldırı

Ankara'da öldüren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ile eşi Melih'e bir kişi saldırı düzenledi. Saldırgan etraftakiler tarafından etkisiz hale getirilirken ekipler tarafından gözaltına alındı. SELMA ATEŞ'TEN AÇIKLAMA



Selma Ateş, otururken bir anda saldırıya uğradığını açıkladı. Selma Ateş, "Biz bunun yaşanacağını söyledik. Bize saldıracaklarını söyledik. Bir genel başkanın yanında saldırdılar bize" dedi.



'BEYAZ KAPÜŞONLU, İSMİ MERTCAN'



Ateş ailesinin avukatı Şeyda Şahin saldırganın sessizce yaklaştığını belirtti. Saldırganın isminin Mertcan olduğunu söyleyen avukat Şahin'in açıklaması şöyle:



"Selma Ateş, Milli Yol Partisi Genel Başkanı ile otururken beyaz kapüşonlu, sanık yakını olduğunu öğrendiğimiz şahıs saldırı düzenledi. Bu kadar polis neden var? Neden müdahale etmiyor? Ateş ailesinin kökünü mü kurutmaya çalışıyorlar? Bu insanlar bu cüreti nasıl bulabiliyorlar?"



Şahin, Selma Ateş'in eşinin darp raporu almak için hastaneye gittiğini ve şikayetçi olacaklarını belirtti.



AYŞE ATEŞ GÖTÜRÜLDÜ



Saldırı sonrası Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ise güvenlikler eşliğinde olay yerinden götürüldü.

