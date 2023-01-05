Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar /05 Ocak 2023 00:10

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, "Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacak" dediğini aktardı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesiyle yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı.

"BENİ ÖLDÜRMEDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR"
Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:

"Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler. Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: 'Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar'"


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