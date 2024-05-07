Samanyolu Haber /Gündem / "İçi boş kağıt parçası": Sinan Ateş'in eşinden iddianameye sert tepki! /07 Mayıs 2024 21:06

"İçi boş kağıt parçası": Sinan Ateş'in eşinden iddianameye sert tepki!

Eski Ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, mahkemenin 22 şüpheli hakkında hazırladığı iddianameye tepki gösterdi. "İçi boş kağıt parçası" diyen Ayşe Ateş, "Bugün bir kez daha gördüm ki devletimiz ne sağımızda ne solumuzda ne önümüzde ne de arkamızda. Bedeli her ne olursa olsun hukuki mücadelemin siyasi çıkarlar sofrasına meze edilmesine izin vermeyeceğim" dedi.

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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 tutuklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Ateş'in eşi Ayşe Ateş, hazırlanan iddianameye X hesabı üzerinden tepki gösterdi. Ateş'in yaptığı paylaşım şöyle:

"İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Çocuklarım bana 'Babamızı polisler mi öldürdü' diye soruyor. Ben onlara her defasında 'Yok anneciğim, devletimizin polisleri bizi koruyor. Arkamızdan gizlice takip ediyorlar' diyorum ki devlete olan güvenlerini kaybetmesinler. Fakat bugün bir kez daha gördüm ki devletimiz ne sağımızda ne solumuzda ne önümüzde ne de arkamızda.

Bir kez daha ifade etmekte fayda var: Bedeli her ne olursa olsun hukuki mücadelemin siyasi çıkarlar sofrasına meze edilmesine izin vermeyeceğim. Başkalarının çocukları rahat uyusun diye benim çocuklarıma reva görülen gözyaşlarının, benim çocuklarımın elinden zalimce alınan çocukluk yıllarının, zehir edilen günlerinin hesabını yargı önünde tek tek soracağım. Bana ve benim çocuklarıma uyku haramsa bizim bugün bu durumda olmamıza sebep olan tek bir failin bile rahat uyku uyumasına müsaade etmeyeceğim."


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