Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Ateş'in vurulma anı kamerada /14 Mayıs 2024 10:05

Sinan Ateş'in vurulma anı kamerada

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş suikastının yeni görüntülerine Sözcü TV ulaştı.

SHABER3.COM

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Çankaya'da, Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Sinan Ateş'in yanında bulunan arkadaşlarından Selman Bozkurt ağır yaralanmıştı. Sözcü TV, suikasta ilişkin yeni görüntülere ulaştı.  

Görüntülerde cuma namazı çıkışı arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik ile yürüyen Sinan Ateş, motosikletli kişilerin saldırısına uğruyor. Ateş'in vurulmasının ardından Keçik, silahına davranarak kaçan saldırganlara ateş ediyor.   

İLK DURUŞMA 1 TEMMUZ'DA

Suikastın tetikçisi olduğu belirtilen Eray Özyağcı ile Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu tutuklu 22 kişi hakkında iddianame hazırlamıştı. Sinan Ateş'in öldürüldüğü, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı olaya ilişkin soruşturma kapsamındaki iddianame 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

'Tasarlayarak öldürme', 'Öldürmeye teşebbüs', 'Suça azmettirme’ ve 'Suça yardım etme’ suçlarından yargılanacak sanıklar 1 Temmuz saat 09.00'da hakim karşısına çıkacak.
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