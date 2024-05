Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı: 'Beni öldürmeye karar vermişler abi'

Sinan Ateş cinayeti kapsamında hazırlanan iddianamede yer almayan mesajlar ortaya çıktı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre; Sinan Ateş, ofisinin önüne gelen aracın fotoğrafını yakın arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir’e gönderdiği mesajda, “İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum” dedi. Ateş, bu yazışmadan altı gün sonra yine Ömer Çağrı Özdemir’e “Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı” yazdı.Saymaz'ın aktardığına göre dava dosyasına girmeyen mesajlaşma şöyle:"Ateş: Ankara Ocak, silahlı dört kişi göndermiş. Ofiste değildik.Özdemir: Ofise mi?Ateş: Evet, çocuklar inince aşağı, bunlar yürümüş. 06 AT 2020. Biz almıştık ya aracı. İsmet Beyle konuş. Kan dökülsün istemiyorum.Özdemir: Tamam. Şimdi plakayı, aracı gönderiyorum.(Ateş’in “İsmet Bey” dediği kişi, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’ndan önce danışmanlığını yaptığı, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman.)İlk yazışmadan altı gün sonra... 16 Mart 2022. Ateş, Özdemir’e kendisini öldürmeye karar verdiklerinden söz ediyor. Yazışma şöyle:Ateş: Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı.Özdemir: Öyle kolay mıymış?Ateş: Sağa sola haber yolluyor, arıyorlar.Özdemir: Vay anasını ya!Ateş: Havlamasını bilmeyen köpek sürüye kurt getiriyor. Yeni insanlar ölsün istiyorlar.Özdemir: Takma kafana reis, kolpacı bunlar.Ateş: Orası öyle. Reis 18-19 yaşında çocukları gaza getiriyorlar. Cahit’e (Eski Bursa Ülkü Ocakları Başkanı Cahit Özdemir) ekip yollamışlar. Mersin’de olan Bursa’da olursa... Allah korusun.”Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı sırasında Ateş’in genel sekreteri olan Özdemir, yazışmaları 5 Mayıs 2023’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu. Özdemir, ifadesinde, 06 AT 2020 plakalı araca ilişkin şunları söyledi:“Avukat Ali Yücel’e ait olup kendisinin de kullandığı büronun önüne 06 AT 2020 plakalı aracın geldiğini, Ç.B. tarafından fark edildiğini, silahlı dört kişinin araçta bulunduğunu, şahısların Ç.B.’yi fark etmesi üzerine oradan ayrıldıklarını iletmiştir.”Özdemir, Ateş’in “Beni öldürmeye karar vermişler Ömer abi” şeklindeki mesajını göstererek, şöyle dedi:“Kendisini öldürmeye çalıştıklarını ve planladıklarını bana açık açık bildirmiştir. Bursa’da Cahit Özdemir’e de Mersin’de Çağrı Ünel’e olduğu gibi bir ekip yollandığını, bu tip karışıklıklar sonucunda yeni insanların ölebileceği endişesi taşıdığını bana belirtmişti.”Ne var ki... Ömer Çağrı Özdemir’in ifadesi iddianameye konmadı!"