Sinan Aygün’e şok: Üst mahkeme talebi reddetti, TOGO kuleleri mühürlü kalacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce mühürlenen TOGO kulelerine ilişkin Sinan Aygün tarafından işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma başvurusu üst mahkemede reddedildi. Aygün’ün yerel mahkemenin işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma kararına itiraz amacıyla başvurduğu Ankara Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkemenin red kararının yasaya uygun olduğunu belirterek itiraz istemini geri çevirdi.





İstinaf Mahkemesi’nin kararı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin TOGO Kuleleri’nde uyguladığı mühürleme işleminin hukuken haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mühürleme işleminin sürdüğünü belirterek, kanunların sonuna kadar uygulanmaya devam edeceğini belirtti.













ARALIK 2019’DA MÜHÜRLENDİ





Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’nin inşaatı, 2019 yılı sonunda mahkeme tarafından ruhsatının iptal edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.