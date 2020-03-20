Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Aygün’e şok: Üst mahkeme talebi reddetti, TOGO kuleleri mühürlü kalacak /20 Mart 2020 14:28

Sinan Aygün’e şok: Üst mahkeme talebi reddetti, TOGO kuleleri mühürlü kalacak

TOGO kulelerinin mühürlenmesinin ardından yerel mahkemeye işlemin iptali için yaptığı başvuru reddedilen Sinan Aygün’e bir ret de üst mahkemeden geldi. İstinaf mahkemesi, kulelerin mühürlenmesi kararının yasaya uygun olduğuna hükmetti

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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce mühürlenen TOGO kulelerine ilişkin Sinan Aygün tarafından işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma başvurusu üst mahkemede reddedildi. Aygün’ün yerel mahkemenin işlemin iptali ve yürütmeyi durdurma kararına itiraz amacıyla başvurduğu Ankara Bölge İdare Mahkemesi de yerel mahkemenin red kararının yasaya uygun olduğunu belirterek itiraz istemini geri çevirdi.

İstinaf Mahkemesi’nin kararı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin TOGO Kuleleri’nde uyguladığı mühürleme işleminin hukuken haklılığını bir kez daha ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, mühürleme işleminin sürdüğünü belirterek, kanunların sonuna kadar uygulanmaya devam edeceğini belirtti.



ARALIK 2019’DA MÜHÜRLENDİ

Sinan Aygün’ün sahibi olduğu TOGO Kuleleri’nin inşaatı, 2019 yılı sonunda mahkeme tarafından ruhsatının iptal edilmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından mühürlenmişti.
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