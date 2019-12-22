Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Aygün mafya lideri Sedat Peker ile kol kola /22 Aralık 2019 18:20

Sinan Aygün mafya lideri Sedat Peker ile kol kola

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından tahliye edilmişti. Peker'in Doğu Perinçek'in Vatan Partisi'nin İstanbul İl Başkanı'ndan sonra Ankara Ticaret Odası'nın eski başkanı Sinan Aygün ile kol kola yürüdüğünü gösteren video ortaya çıktı.

Sedat Peker ile Sinan Aygün kol kola!

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) eski başkanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup 3 belediye meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. 

Sinan Aygün’ün organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘le görüntüleri ortaya çıktı. 

Bir plazanın çıkış kapısında cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada infiale sebep oldu.. Görüntülerde Aygün ve Sedat Peker’in kol kola yürümesi dikkati çekti.

Mafya lideri Sedat Peker ile Sinan Aygün'ün samimi tavırları dikkati çekti.

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Rüşvet iddialarıyla ilgili görüntü ve kayıtları “gizlilik kararı” sebebiyle kamuoyuyla paylaşamadığını ifade eden Aygün, “Delilleri teslim etmedim. Onunla (deliller) ilgili, kamuoyuna vermemem konusunda bana uyarı geldi. Savcılığa elimde görüntüler olduğunu söyledim zaten. Savcılığa teslim edeceğim. Ancak şu an onları açıklamam yanlış.” demişti.

Aygün'e ait TOGO kulelerinin imara aykırı şekilde inşâ edildiği ortaya çıkmış ve Aygün'ün Büyükşehir Belediyesi aleyhine açtığı davayı kaybetmişti. Geçmişte CHP'den milletvekili olarak seçilen Aygün parti içinden bazı isimleri ikna ederek belediyenin davayı istinaf mahkemesine taşıması için teşebbüste bulunduğu ortaya çıkmıştı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Belediyenin haklı bulunduğu bir davayı niye istinafa götüreyim?" demişti.
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