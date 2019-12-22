Sinan Aygün mafya lideri Sedat Peker ile kol kola

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) eski başkanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) mensup 3 belediye meclis üyesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.





Sinan Aygün’ün organize suç örgütü lideri Sedat Peker‘le görüntüleri ortaya çıktı.





Bir plazanın çıkış kapısında cep telefonu ile çekilen görüntüler sosyal medyada infiale sebep oldu.. Görüntülerde Aygün ve Sedat Peker’in kol kola yürümesi dikkati çekti.







Mafya lideri Sedat Peker ile Sinan Aygün'ün samimi tavırları dikkati çekti.





AYGÜN'ÜN PLAZASI MAHKEME KARARI DOĞDULTUSUNDA MÜHÜRLENMİŞTİ





Rüşvet iddialarıyla ilgili görüntü ve kayıtları “gizlilik kararı” sebebiyle kamuoyuyla paylaşamadığını ifade eden Aygün, “Delilleri teslim etmedim. Onunla (deliller) ilgili, kamuoyuna vermemem konusunda bana uyarı geldi. Savcılığa elimde görüntüler olduğunu söyledim zaten. Savcılığa teslim edeceğim. Ancak şu an onları açıklamam yanlış.” demişti.



