Sinan Aygün'den rekor hisse satışı

Uzun yıllar Ankara Ticaret Odası (ATO) başkanlığı yapan dana sonra siyasete giren Sinan Aygün, Borsa İstanbul'da (BİST) bir günde yaklaşık 13 milyon Türk Lirası tutarında hisse senedi sattı.







Bugün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na Sinan Aygün imzasıyla yapılan açıklamada, dün BİST'te 6,42 TL-7,27 TL fiyat aralığından 1 milyon 930 bin 920 adet Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#PAGYO) hissesi satışı gerçekleştirildiği duyuruldu.





Hisse satışının akabinde Aygün’ün şirketteki payı yüzde 11 seviyesinden yüzde 8,6’ya geriledi. Şirketin diğer ortakları arasında Bekir Akar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve ATO Başkanı Salih Bezci bulunuyor.





TOGO KULELERİ'NDE KAÇAK KATLAR MI VAR?





Aygün, ortağı olduğu Panora GYO'nun inşâ ettiği TOGO ikiz kulelerinde ruhsata aykırı katları olduğuna dair Ankara İdare Mahkemesi kararını Danıştay'a götürmüştü.

12 Haziran 2011 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde Ankara 2'nci Bölge 3'üncü sıra adayı oldu ve seçimleri kazanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) girdi.





Bir dönem milletvekilliği yapan Sinan Aygün, evli ve 1 çocuk babasıdır.

