Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Aygün'e kötü haber: Kuleleri için yıkım kararı /12 Şubat 2021 13:35

Sinan Aygün'e kötü haber: Kuleleri için yıkım kararı

Ankara’nın gündeminden düşmeyen TOGO kulelerinde, Danıştay Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı haklı buldu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili ve eski Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün tarafından yaptırılan TOGO kuleleriyle ilgili nihai kararı Danıştay verdi. 

Danıştay, 20 bin metrekarelik inşaat alanına 120 bin metrekarelik inşaat yapılan projede Belediye Meclisi’nin aldığı inşaat yoğunluğunun azaltılması (fazla katların yıkımı) kararına uyulmasını istedi.

KAMU YARARINA AYKIRI

TOGO kuleleriyle ilgili tartışmalar 2016 yılında başladı. Kulelerle ilgili imar planı değişikliği, Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde onaylandı. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  ikiz kulelerin inşasına ilişkin imar planı değişikliğine karşı “kamu yararına aykırı olduğu” gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme söz konusu değişikliği kamu yararına aykırı buldu.


İMAR DEĞİŞİKLİĞİ İPTAL EDİLDİ AMA İNŞAAT MÜHÜRLENMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş., bu kararı istinafa taşıdı ancak istinaf mahkemesi Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ve müdahil Sinan Aygün Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile TOGO Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’nin başvurularını reddetti. 

Melih Gökçek’in 2017’de istifası sonrası göreve gelen Mustafa Tuna döneminde inşaatın imar değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi ancak inşaat mühürlenmedi.

1,5 emsale indirilmesi, yani 120 bin metrekarelik kulelerin 30 bin metrekareyle indirilmesi yönünde mahkemenin aldığı kararı dikkate alıp AKP grubu da daha önce 1,5 emsale indirilmesi yönünde oy kullanmıştı. 

Ancak, kulelerin mahkeme kararına göre indirilmesi için yıkımı gündeme geldiğinde, AKP Grubu’na gelen talimat üzerine bu kez aynı konuda “şerh” konulmuştu.

Mansur Yavaş, 31 Mart’ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Belediye, söz konusu mahkeme kararına bir üst mahkemede itiraz etmedi, 16 Aralık 2019’da inşaat mühürlendi.

25 MİLYON RÜŞVET İDDİASI

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve ekibinin, TMMOB lehine çıkan mahkeme kararını bir üst mahkemeye taşımak karşılığında kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini iddia etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisini rüşvet istemekle suçlayan Sinan Aygün hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yavaş mahkeme kararını doğruladı. Sinan Aygün için “Meclis üyelerimizin itibarını zedeledi, eline ne geçti?” dedi.
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