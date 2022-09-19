Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi /19 Eylül 2022 08:58

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

Netflix’te yayınlanan Fatih Terim belgeselinde Hakan Şükür ve Arif Erdem’in sansürlenmesine tepki gösteren Beşiktaşlı Sinan Engin, “Hakan Şükür ve Arif Erdem goller atmış, tarihi başarılar elde etmişler adları bile geçmiyor.” dedi.

Sinan Engin’den Netflix'e Hakan Şükür eleştirisi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in yayın koordinatörlüğünü yaptığı Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol programında konuşan Beşiktaşlı Sinan Engin Netflix’te yayınlanan Fatih Terim belgeseline tepki gösterdi. Sinan Engin, ‘‘Terim belgeselinde Hakan Şükür’ün Arif Erdem’in ismi verilmeliydi arkadaş. Hakan Şükür’ün adını silemezsiniz.’’ dedi. Program sunuculuğu yapan Ertem Şener de belgeseli eleştirerek ‘‘Futbolculuk dönemindeki Hakan Şükür silinemez.’’

Netflix’te yayına girdikten sonra Hakan Şükür ve Arif Erdem’e yer verilmediği için sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan belgesele bir tepki de Sinan Engin’den geldi.

SİNAN ENGİN: HAKAN ŞÜKÜR VE ARİF’İN YAPTIKLARINI YOK EDEMEZSİNİZ

Programda konuşan Sinan Engin, “Bazı şeylere takılmam. Ben o futbolcuların gollerini ve yaptıklarını belgeselde ben verirdim yani. Hakan Şükür ve Arif Erdem goller atmış, tarihi başarılar elde etmişler adları bile geçmiyor. Şu an ne yapmış, neredeymiş, şimdi firardaymış bunlar beni ilgilendirmiyor. Bu devletin kendi sorunu arkadaş. Ben burada söylüyorum. Bu adam goller atmış, tarihe adını yazdırmış. Adı olmalıydı bence. Yarın bir gün Türkiye’ye gelecek hesabını da verecek. Herkes veriyor hesabını. O da gelsin versin. Fatih Terim veya belgeseli yapanlar herhalde tepki alırız diye kullanmadılar. Dediğim gibi bunları ve bu çocukların yaptıklarını yok edemezsin. O da gelecek belki 1 sene belki 3 sene sonra, eğer varsa suçu yargılanacak veya cezasını çekecek. Ben futbol adamıyım arkadaş beni ilgilendirmiyor başka ne yaptığı.” ifadelerini kullandı.

ŞENER: FUTBOLCULUK DÖNEMİNDEKİ HAKAN ŞÜKÜR SİLİNEMEZ

Sinan Engin’in sözlerine katılan programın sunucusu Ertem Şener ise  ”Hakan Şükür’ün futbolculuk döneminde attığı goller bence de verilmeli. Hertha Berlin, Leeds United maçı ve daha birçok maç Hakan Şükür’ün tarihe geçtiği maçlar. Futbolculuk dönemindeki Hakan Şükür silinemez. Şampiyonluklar, kupalar silinemez ki.” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLMUŞTU

Netflix’te üç gün önce yayına giren Fatih Terim belgeselinde 1996-2000 yılları arasındaki görüntülerde Hakan Şükür ve Arif Erdem’e yer verilmediği ortaya çıkmıştı.

1995-2000 yılları arasında 155 kez giydiği Galatasaray formasıyla 119 kez fileleri havalandıran ‘Kral’ lakaplı Milli oyuncu Şükür’ün bu yıllarda Galatasaray 4 kez üst üste şampiyon olmuş, UEFA kupasını da müzesine götürmüştü. Netflix’in belgeselde Galatasaray’ın efsane oyuncularından Hakan Şükür ve Arif Erdem’e yer vermemesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.
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