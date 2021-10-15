Samanyolu Haber /Politika / Sinan Oğan adaylığını açıkladı /15 Ekim 2021 23:55

Sinan Oğan adaylığını açıkladı

Erken seçim ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konularının daha sık tartışılmaya başlandığı şu günlerde konuyla ilgili bir açıklama da Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan'dan geldi. "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim." diyen Oğan, "Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım." ifadelerini kullandı.

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Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" ifadelerini kullandı.

Eski MHP Iğdır Milletvekili ve Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı Sinan Oğan, Haber Global ekranlarında Saynur Tezel'in sunduğu Kayıt Altında programında açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyleyen Oğan, "Siyasi ortam olduğunda Türkiye'yi yönetmeye talip bir siyasetçiyim. Bir Türk milliyetçisi aday olmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağım" dedi.
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