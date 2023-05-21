Sinan Oğan’dan 11 maddelik açıklama

Sözcü'de yer alan habere göre ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için kararını açıklamadan önce Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
“TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ KİLİT KONUMUNA YÜKSELTTİK”
Paylaşımında ‘#OAnGeliyor’ ve ‘#Pazartesi’ etiketlerine de yer veren Oğan, 11 maddelik açıklamasında şunları söyledi:
* “Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;
* Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,
* HDP üzerinden oluşturulan ‘kilit parti’ söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,
*İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta ‘yedek’ olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,
“SIĞINMACILAR KONUSUNDA YETERLİ FARKINDALIĞI OLUŞTURDUK”
*Türkiye’de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,
*Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,
*İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi ‘dikkate almak istemeyen’, ‘saymaya gerek görmeyen’ siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,
*Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,
“HDP VE HÜDA-PAR'IN TÜRK SİYASETİNİ ESİR ALMALARINA ENGEL OLDUK”
* PKK vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,
*HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,
*Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.
*Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.
* Bizi izlemeye devam edin.”
“PLANA SADIK KAL”
Sinan Oğan, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda da ‘#OAnGeliyor’ etiketini kullanarak “Plana sadık kal…” dedi.