Samanyolu Haber /Politika / Sinan Oğan’dan 11 maddelik açıklama /21 Mayıs 2023 00:40

Sinan Oğan’dan 11 maddelik açıklama

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Twitter hesabından 11 maddelik açıklama yaptı. Oğan, açıklamasında "HDP ve Hüda-Par’ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk. İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi 'dikkate almak istemeyen', 'saymaya gerek görmeyen' siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük" dedi.

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Sözcü'de yer alan habere göre ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için kararını açıklamadan önce Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

“TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİ KİLİT KONUMUNA YÜKSELTTİK”

Paylaşımında ‘#OAnGeliyor’ ve ‘#Pazartesi’ etiketlerine de yer veren Oğan, 11 maddelik açıklamasında şunları söyledi:

* “Bu seçimleri toplumun önüne koyduğumuz amaç ve hedefler açısından değerlendirdiğimizde;

* Türk Milliyetçiliği ve Atatürkçülüğü ülkenin ana gündemlerinden birisi haline getirdik,

* HDP üzerinden oluşturulan ‘kilit parti’ söylemlerini yıkarak Türk milliyetçilerini kilit konumuna yükselttik,

*İki ittifak arasında serpiştirilmiş, ikinci plana itilmiş ve adeta ‘yedek’ olarak görülen Türk Milliyetçisi seçmeni yeniden siyasetin merkezine yerleştirdik,

“SIĞINMACILAR KONUSUNDA YETERLİ FARKINDALIĞI OLUŞTURDUK”

*Türkiye’de güçlü bir Milliyetçi Seçmen kitlesinin görülmesine katkı sağladık, bu söylem milliyetçi kitlenin genişlemesini sağladı,

*Seçimlerin ikinci tura kalmasını sağlamakta beraber, ikinci turun ana gündemini de belirleme yetisine sahip olduk,

*İkinci tura kalan adayların bizim söylemlerimize sarılmalarını sağladık, bizi ‘dikkate almak istemeyen’, ‘saymaya gerek görmeyen’ siyasetin bu başlattığımız hareketi saydığını gördük,

*Sığınmacılar konusunda yeterli farkındalığı oluşturduk, bu konuda her iki ittifakada da bir geri dönüş takviminin oluşturulmasına katkıda bulunduk,

“HDP VE HÜDA-PAR'IN TÜRK SİYASETİNİ ESİR ALMALARINA ENGEL OLDUK”

* PKK vb gibi her türlü terör örgütüyle mücadele konusunda takındığımız ilkeli ve kararlı tavrın siyasetin ana akımında da yer bulmasını sağladık,

*HDP ve Hüda-Par'ın Türk siyasetini esir almalarına engel olduk,

*Anayasanın değiştirilemez ilkeleri, Türklük gibi konularda farkındalık oluşturduk.

*Yürüttüğümüz ilkeli ve kaliteli siyaset tarzı toplumumuzun büyük takdir ve desteğini görerek siyaset yapma tarzımızla farkındalık oluşturduk.

* Bizi izlemeye devam edin.”

“PLANA SADIK KAL”

Sinan Oğan, Twitter hesabından yaptığı ikinci paylaşımda da ‘#OAnGeliyor’ etiketini kullanarak “Plana sadık kal…” dedi.
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