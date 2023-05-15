Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan’dan 'HDP şartı' yalanlaması: Nereden uydurdunuz? /15 Mayıs 2023 13:58

Sinan Oğan’dan 'HDP şartı' yalanlaması: Nereden uydurdunuz?

Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Alman Der Spiegel dergisine verdiği söyleşide “Kılıçdaroğlu’nu sadece HDP siyasi sistemin dışında bırakılırsa desteklerim” dediği yönündeki haberleri yalanladı.

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ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçimlerden sonra Alman Der Spiegel dergisine verdiği söyleşide, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ancak HDP’nin siyasi sistemin dışında bırakılması durumunda destekleyeceğini söylediğine dair haberi yalanladı.

‘NEREDEN UYDURDUNUZ?’
Der Spiegel muhabiri Maximilian Popp, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Oğan’ın kendilerine “Kılıçdaroğlu’nu sadece HDP siyasi sistemin dışında bırakılırsa desteklerim” dediğini iddia etti. Oğan, Popp’un paylaşımını alıntılayarak, “Hayırdır Der Spiegel, size verdiğim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik. Bunu nereden uydurdunuz?” diye sordu.

NE DEMİŞTİ?
Oğan seçim sonuçları için sayımlar devam ederken FOX Tv’ye yaptığı açıklamalarda “Biz seçimde olmasaydık Cumhurbaşkanı Erdoğan balkon konuşması yapacaktı, açık ara hem de. Siyaseti doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri doğru okuduğumuzu söyledik. Anket şirketleri yanılacaklar, seçim gecesi bizim ifadelerimiz belirleyici olacak değimiz noktadayız” demişti.

“Bizim bugün yaptığımız tüm açıklamaların bugünkü seçim sonuçlarına doğrudan etkisi oldu” diyen Oğan, “Korsan balkon görüşmesi seziyordum. Cüzi farklarla iki taraftan birinin kazanan taraf olduğunu ilan etmesinin Türkiye’ye faydası olmayacağını söylemiştik. Yurt dışı oylarla ilk bizim uyarımız olmuştu” diye eklemişti.

‘BEDAVA OLMAYACAK’
Oğan, seçimin ikinci tura kalması halinde taraflardan talepleri olacağını belirterek şunları söylemişti: “Masaya oturduğumuz taraflarla taleplerimizi konuşacağız. Taleplerimizin başında terörle arasına mesafe koymak olacak. Tabii ki biz bedavadan ortak olmayacağız. Bakanlıklar gibi taleplerimiz olacak.”
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