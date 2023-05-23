Sinan Oğan, Erdoğan’la ilk tur öncesi de görüşmüş

Cumhurbaşkanlığı seçimi hiçbir adayın yüzde 50+1’i bulamaması nedeniyle ikinci tura kalınca yüzde 5 oy alan Sinan Oğan’ın kimi destekleyeceği kritik bir hal almıştı. Bu kapsamda hem muhalefet hem de iktidar, Oğan ve ata ittifakı bileşenleriyle görüşmeler yürüttü.





Seçiminin ilk turunda Sinan Oğan’ı destekleyen ata ittifakı bileşenleri Adalet Partisi, ittifakın dağıldığını belirterek Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıklamıştı. Zafer Partisi’yse kararını bugün açıklayacak.







Ancak Oğan, ittifakın tersine dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’sa bu açıklamanın partisini bağlamadığını belirtti.





DW Türkçe’den Gülsen Solaker’in haberinde ‘kulis’ bilgisi olarak Oğan’ın ilk turdan beş-altı gün önce de Erdoğan’la görüştüğü aktarıldı. Oğan, dört gün önceki son görüşmeye de Ümit Özdağ’dan habersiz gitmiş.





Sözcü yazarı Saygı Öztürk de dünkü yazısında Oğan’ın dört gün önceki görüşmeye Özdağ’dan habersiz gittiğini yazmıştı.







Diğer yandan Oğan ve Erdoğan arasındaki görüşmelerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kolaylaştırıcı rol oynadığı iddia ediliyor. Azerbaycanlı bir aileden gelen Oğan, bu ülkenin kısa süre cumhurbaşkanlığını yapmış Ebulfez Elçibey’in ofisinde de çalışmıştı.